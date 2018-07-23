Более 2700 человек приняли участие в межрегиональном донорском марафоне

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Согласно промежуточным итогам, более 2700 человек приняли участие в акциях межрегионального донорского марафона "Достучаться до сердец", сообщается на сайте Службы крови.

Участниками мероприятия стали организации и инициативные группы Республики Мордовия, Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Ростовской и Ярославской областей. Цель марафона — развитие ответственного регулярного донорства крови и ее компонентов, пополнение региональных банков крови, внедрение в практику деятельности организаторов донорского движения новых модельных форматов работы с донорами.

"Было проведено 33 донорских акции, в которых приняли участие 2766 человек. Донорами стали 1875 участников акций, что пополнило региональные банки крови более чем на 1,2 тонны", — отметила директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк.