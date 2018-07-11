Милосердие, человечность и бескорыстие: составлен портрет волонтера-медика

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. "Волонтеры-медики" составили компетентностные портреты своих активистов. О том, какими навыками и качествами должен обладать доброволец в сфере здравоохранения, рассказали в пресс-службе общественного движения.

На основе результатов социологического исследования выделены ключевые знания, навыки и личностные качества, присущие таким добровольцам. Подготовлены два компетентностных портрета — волонтера и координатора добровольцев. При составлении портретов сохранены основные принципы движения: волонтером-медиком может стать любой гражданин России независимо от пола, возраста, уровня образования, профессии и социального статуса.

"Желающих вступить в ряды движения не должно останавливать то, что они чего-то не знают и не умеют. Волонтером-медиком может стать каждый! Наша цель — помочь людям, независимо от уровня образования и подготовки, стать эффективным волонтером-медиком. Компетенции, приобретенные за время добровольческой деятельности, — это бесценный вклад в развитие человека и хорошая основа для успешной профессиональной карьеры", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики", заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

Согласно исследованию, эффективному добровольцу свойственны такие качества, как милосердие, человечность, бескорыстие, желание помогать, уважительное и внимательное отношение к людям. Он инициативный, креативный, быстро ориентируется в сложной ситуации, находит нестандартные решения, умеет аргументировать свою точку зрения, решать конфликты, слышать собеседника.

Волонтеру-медику рекомендуется знать принципы работы с пациентами и психологию толпы, обладать ораторским мастерством, быть знакомым с информационными технологиями и владеть базовыми медицинскими знаниями: основами ЗОЖ, оказания первой помощи, помощи людям в состоянии паники и экстренных ситуациях.

Координатору добровольцев важен целый ряд дополнительных компетенций, в которые входят принципы управления командой, юридические основы деятельности волонтера, финансовой и медицинской сферы, документооборота, PR-технологий.

"Мы стремимся к тому, чтобы деятельность волонтеров-медиков строилась на профессиональной основе. Чем компетентнее будут наши добровольцы, тем качественнее станет работа и тем эффективнее мы сможем помогать людям. Ведь именно в этом и состоит главная цель каждого добровольца. Хороший волонтер — это подготовленный волонтер", — считает Павел Савчук.

Эти стандарты дирекция ВОД "Волонтеры-медики" будет учитывать при разработке образовательных программ, ориентированных на развитие гибких и твердых навыков добровольцев. Уже составлено более ста обучающих курсов, это тренинги, вебинары, лекции, мастер-классы, проекты "Школа волонтера-медика" и "Школа ответственного донора".