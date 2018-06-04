Почти у половины школьников Москвы снижена острота зрения

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. 45% школьников Москвы имеют сниженную остроту зрения, а у 10% учащихся наблюдаются изменения характера зрения. Такие результаты дал первичный скрининг, проведенный в рамках Федеральной программы по мониторингу и профилактике ухудшения зрения у школьников, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Движение и волонтерский центр Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова выступили организаторами исследования, в котором приняли участие школьники двух общеобразовательных учреждений Москвы — всего более тысячи учеников с 1-го по 11-й класс.

Волонтеры исследовали остроту и характер зрения школьников. Первые результаты показали, что начиная с 4-5-го класса, показатели остроты зрения у детей резко снижаются, в том числе отмечается увеличение процента детей со значимой разницей остроты зрения между глазами. Из 1021 школьника, участвовавших в исследовании, 45% имеют сниженную остроту зрения. У 10% наблюдался характер зрения, отличный от нормы.

В ближайшее время мониторинг зрения школьников будет продолжен. В сентябре 2018 года к проекту кроме Москвы присоединятся и регионы. Помимо скрининга федеральная программа предусматривает проведение уроков здоровья и образовательных семинаров для школьников, родителей и учителей, издание памяток и брошюр, рассказывающих о принципах охраны зрения.