Волонтеры-медики примут участие в международных Парадельфийских играх

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Волонтеры-медики окажут помощь в организации и проведении вторых международных Парадельфийских игр, которые пройдут в Ижевске 11-17 ноября 2018 года, сообщается на сайте движения.

Ожидается, что на состязания в разных областях культуры и искусства приедут около двух тысяч человек с инвалидностью из Бразилии, Италии, Нидерландов, Германии, Болгарии, Белоруссии, Индии и Китая.

Сопровождать участников творческих игр будут 70 волонтеров-медиков Республики Удмуртия. В сентябре добровольцам предстоит пройти обучение по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.

"Мы впервые будем работать на таком крупном международном мероприятии, поэтому предстоит серьезная подготовка. Тем более что участники игр — особенные люди, и к каждому из них нужно найти индивидуальный подход", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" Анастасия Самокаева.