Актуальные вопросы развития донорства крови обсудили в Калининграде

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Представители более 40 региональных служб крови приняли участие в комплексных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня донора в России, которые состоялись 19-20 апреля 2018 года в Калининграде, сообщается на сайте организации.

В рамках мероприятия участники познакомились с особенностями работы учреждений Службы крови Калининградской области, а также опытом региона в пропаганде и агитации донорства крови.

В частности, благотворительный детский центр "Верю в чудо" и волонтерское донорское движение города Калининграда рассказали об успешном опыте взаимодействия некоммерческих организаций и волонтерского движения и учреждений Службы крови Калининградской области.