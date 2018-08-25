На фестивале Koktebel Jazz Party волонтеры провели акцию "За чистый Крым"

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. В рамках международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party его участники и крымские волонтеры провели акцию по уборке мусора с обочин дороги, ведущей к могиле Максимилиана Волошина и Тихой бухте. В ходе акции активисты собрали множество мусора, включая практически все виды твердых бытовых отходов — стекло, пластик, жестяные банки, пленку, резину, картон.

По сравнению с прошлым годом экологический субботник в Коктебеле стал масштабнее: в этом году, объявленном в России Годом добровольца, к акции присоединились основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, глава администрации поселка Валентина Прохоренко вместе с несколькими сотрудниками, а также представители местных и федеральных СМИ.

Общаясь с журналистами перед началом экологической акции Дмитрий Киселев отметил, что в Тихой бухте, красивейшем месте Крыма, наблюдается жестокое отношение к природе.

"Сейчас это экологический позор Коктебеля", — сказал Киселев.

Также он пояснил, что данная экологическая акция призвана дать импульс и обратить внимание на экологические проблемы этой местности.

"Вообще эти места — это пример безжалостного отношения к природе. Все говорят: Тихая бухта — жемчужина Крыма. А на самом деле тут пыльное бездорожье, люди ездят как хотят, бросают пластик из окон", — заявил Киселев.

Сразу после экологической акции Артем Метелев и Дмитрий Киселев подписали соглашение о партнерстве между Ассоциацией волонтерских центров и МИА "Россия сегодня". Стороны договорились, что агентство будет выступать в качестве информационного партнера акций, проводимых ассоциацией в рамках Года добровольца.