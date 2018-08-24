Волонтеры приняли участие в акции по уборке заповедника "Столбы"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В природном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае прошла акция "От ступеней до вершин", сообщает пресс-служба заповедника.

Второй раз волонтерами акции стал коллектив Красноярской детской железной дороги. Добровольцы вымыли информационные стенды на рекреационной лестнице, ведущей от Перевала к Первому Столбу, а также собрали мусор на экологических тропах маршрута "Природа — великий скульптор".

По окончании акции каждый участник получил паспорт заповедного волонтера. По итогам всех волонтерских мероприятий в заповеднике в конце года будут определены лучшие добровольцы.