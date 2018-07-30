Замглавы Минприроды РФ назвал основные качества эковолонтера

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 27 июл — РИА Новости. Современный эковолонтер должен быть человеком, который очень трепетно относится к природе, понимает, что необходимо сохранить ее для будущих поколений, и ответственно подходит к делу, которое он собирается выполнять. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов в рамках открытия первой смены лагеря "Экодемия" в Прибайкальском национальном парке.

По его словам, экологическое воспитание необходимо прививать с самого раннего возраста, поскольку оно во многом определяет культуру поведения человека.

Ястребов также отметил целесообразность создания экологических центров на региональном уровне.

"Мы можем поднимать это здание этаж за этажом, создавая многоступенчатую структуру, которая сможет вовлечь в экодвижение как можно большее количество людей", — пояснил замминистра.