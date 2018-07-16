В Подмосковье волонтеров научат проводить "Чистые игры"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. 20 июля на территории международного культурно-образовательного центра "Творческая усадьба "Гуслица" соберутся координаторы экологических интерактивных игр из нескольких десятков городов России. Они обсудят стратегию распространения волонтерской практики и вместе проведут обучающую игру, сообщает официальный сайт Добровольцыроссии.рф.

В летнем слете движения примет участие около 30 человек из разных городов России. Двухдневный палаточный лагерь расположится на территории творческой усадьбы "Гуслица" в Орехово-Зуевском районе Московской области. В программе запланированы образовательные лекции, мастер-классы, сессии по стратегическому планированию и другие мероприятия.

Движение "Чистые игры" разрабатывает и распространяет игровые методики экологического просвещения. В России и за рубежом все более популярным становится формат командных соревнований по сбору и сортировке мусора с загадками, чекинами, геометками и призами. Организаторы распространяют методику проведения таких соревнований по принципу социальной франшизы. Любой волонтер может стать организатором "Чистых игр" в своем регионе, получить подробное руководство к действию и необходимые ресурсы.

За четыре года в России проведено 225 игр, в которых приняло участие более 19 тысяч человек. В этом году "Чистые игры" стали международным проектом и впервые прошли на Украине, в Индии и Нигерии. В ближайших планах организаторов — расширить географию проекта на Молдавию, Норвегию и Танзанию.