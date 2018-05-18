"Чистые игры" пройдут с 18 по 20 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В рамках "Чистых игр" с 18 по 20 мая запланированы экоквесты в 11 регионах России, впервые в Мурманске, а также на Украине, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"Мы очень рады, что нашими партнерами стали коллеги из Украины. Несмотря на напряженную политическую обстановку мы будем сотрудничать в сфере экологического просвещения и надеемся, что другие последуют нашему примеру", — рассказывает основатель проекта Дмитрий Иоффе.

В пятницу, 18 мая, игры пройдут в Казани, Ижевске и селе Дмитриевы Горы во Владимирской области. В столице Татарстана экоквест пройдет уже в 4-й раз. В этот день участники приведут в порядок берег реки Казанки вдоль улицы Гаврилова. В субботу, 19 мая, эстафету принимают Абакан, Уфа, Мурманск, а также Московская область и Хабаровский край. Плюс сразу две игры пройдут в Перми в разных районах города. В воскресенье, 20 мая, "Чистые игры" планируются в Хабаровске, Северодвинске в Архангельской области и сразу в двух районах Челябинска. А также первая игра пройдет в Украине.