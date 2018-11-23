Год волонтера
Семейные ценности – волонтерство от матери к дочерям
© Из личного архива Виктории Краснопеевой
(обновлено: 11:11 23.11.2018)
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Семейные ценности – волонтерство от матери к дочерям

Не мечта о софитах привела наших героев к созданию маленького театра. Благодарность в глазах тяжелобольных пациентов — ради этого группа волонтеров погрузилась в творчество. О том, как помощь людям стала семейным делом, рассказала основательница волонтерского театра Виктория Краснопеева.

В Красноярске это единственный добровольческий проект такого формата. Хотя театральных студий много, никто не занимается театральным волонтерством регулярно.

"Когда мы в первый раз показывали спектакль для больных детишек, актеры забегали за кулисы и плакали", — вспоминает Виктория Краснопеева, создатель красноярского театра волонтеров.

О том, что ее семья будет заниматься постановками спектаклей для пациентов, никто не мог и подумать. Много времени и усилий уходило на семейный бизнес.

© Из личного архива Виктории КраснопеевойВыступление волонтерского театра – постановка по мотивам сказки "Золотой ключик"
© Из личного архива Виктории Краснопеевой
Выступление волонтерского театра – постановка по мотивам сказки "Золотой ключик"

С чего все началось

В их компании была сотрудница, которая также работала в детской краевой больнице. Там лежали дети с заболеваниями сердца, почек и суставов. Выяснилось, что спонсоры и волонтеры регулярно посещали больницу, но в отделение, где находились тяжелые дети, не приходили.

"Когда мы услышали это, защемило в груди, и мы решили со знакомыми предпринимателями объединиться и сделать праздник", — говорит Виктория.

Поблажек для девочек никаких нет!: история семьи добровольцев-спасателей
"Поблажек для девочек никаких нет!": история семьи добровольцев-спасателей

Участники акции хотели привезти детям подарки, но в итоге было решено, что просто вручать игрушки скучно. Так и появилась идея о первом спектакле — "Айболите".

И персонал, и юные пациенты оценили творчество. Спустя некоторое время актеров-волонтеров еще раз позвали в это отделение, и добровольцы снова собрались. В этот раз участвовали уже другие активисты, но тоже знакомые Виктории.

"Никто не был тогда готов вообще к многоразовым таким акциям. И для меня это не было хобби на постоянной основе", — признается она.

Маленький, но очень добрый театр

"Театром мы стали называться, когда стали ходить к взрослым. Тогда уже речь пошла о том, что им сказки не покажешь. Нужно что-то более серьезное. Кто-то пошутил: "А не замахнуться ли нам на Шекспира?" И мы замахнулись", — рассказывает Виктория.

Театр держится на энтузиазме участников. Но активистов поддерживает волонтерский центр "Доброе дело" — предоставляет помещение для репетиций. Еще в этом году труппа выиграла грант на оборудование.

Во время очередного представления я оглянулась и поняла: за кулисой хлопочет сестра, фотографирует племянница, дети помогают. Это действительно семейный театр", — говорит Виктория.

Она признается, что волонтеры больше любят выступать перед детьми. Малыши искренне радуются и не скупятся на эмоции и благодарности, даже пишут об этом в соцсети проекта. "Взрослые же пытаются найти изъяны, понять, где здесь выгода, своеобразно относятся к волонтерству", — добавляет она.

© Из личного архива Виктории КраснопеевойВолонтеры признаются, что предпочитают выступать перед детской публикой – от юных зрителей исходит невероятная эмоциональная отдача
© Из личного архива Виктории Краснопеевой
Волонтеры признаются, что предпочитают выступать перед детской публикой – от юных зрителей исходит невероятная эмоциональная отдача

Семейные традиции волонтерства

Дочери Виктории — Амина и Афина — стараются помогать маме. Девочки семи и девяти лет помогают делать костюмы и уже участвуют в постановках кукольных представлений.

Виктория признается: она боялась объяснять, что дети, к которым они ходят, — тяжелобольные, инвалиды. Переживала за реакцию дочек: "Перед тем как что-то объяснять, я посмотрела и прочитала литературу. Но дети не видят разницы. Это взрослые делают различие между здоровым ребенком и больным".

На вопрос: "Чем ты занимаешься в выходные?" Амина ответила: "Я волонтерю — помогаю людям выздоравливать".

Беседовала Алина Курамшина

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