Значимость добровольческого проекта "Моя история" обсудили в ОП РФ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Представители архивного и исторического сообществ, а также общественных организаций дали экспертную оценку всероссийскому волонтерскому проекту "Моя история" в рамках круглого стола в Общественной палате Российской Федерации, который состоялся 26 сентября, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, в частности, отметила, что в настоящее время у общества существует запрос на изучение и восстановление семейной истории.

"Если человек решает сам восстановить историю семьи, то он сталкивается с непониманием того, с чего начать, куда обратиться. "Моя история" ‒ это первый в России проект, который не просто говорит о важности изучения истории семьи, но и дает конкретный механизм, как это сделать с помощью волонтеров", ‒ подчеркнула она.

По словам Героя РФ, референта управления президента России по общественным проектам Алексея Романова, без знания своей родословной человек не может успешно развиваться и двигаться вперед.

У каждого из нас есть кем гордиться. Данный проект направлен на изучение своих корней и в конечном итоге на повышение чувства патриотизма и гордости за свою семью", ‒ отметил он.

В свою очередь ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов выделил тему важности сохранения традиций семьи.

"Без исторической памяти гражданское общество построить невозможно. С традиций семьи и правильного воспитания закладываются дальнейшие основы развития личности", — сказал он.

По итогам круглого стола будет сформирована резолюция и при дальнейшей разработке и реализации проекта будут учтены предложения экспертного сообщества. Уже к ноябрю в регионах сформируют волонтерские команды, которые пройдут дистанционное и очное обучение, а в начале 2019 года добровольцы начнут активно помогать гражданам в изучении истории своей семьи.

Проект "Моя история" был инициирован комиссией Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Российским государственным гуманитарным университетом.