Сергей Кириенко пообещал поддержать движение культурных волонтеров

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко обещал поддержать идею создания всероссийского движения волонтеров в сфере культуры, сообщает пресс-служба "Года добровольца (волонтера)" в России. Идею выдвинули участники всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".

"Сформируйте механизмы и стратегию деятельности организации, а также запрос, что вам необходимо для реализации этой задумки, и мы будем рады вам помочь!", – сказал Кириенко, выступая на мотивационной сессии "Россия – страна возможностей. Я могу!".

Сергей Кириенко также заявил, что "Таврида" продолжит существование в Крыму, но в следующем году изменится место и условия проведения форума.

Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2018 году проходит в формате шести смен, в которых примет участие более 3 тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в 2018 году является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Партнеры смены – ФГБУ "Роспатриотцентр" и Ассоциация волонтерских центров.

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.