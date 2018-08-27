Волонтеры "Тавриды" благоустроили территорию больницы в Крыму

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники всероссийского молодежного форума "Таврида" организовали арт-субботник в селе Раздольное (Республика Крым). В рамках федерального проекта "Детская поликлиника" волонтеры в сфере культуры привели в порядок территорию районной больницы, покрасили бордюры и лавочки, а также расписали стены в отделении для маленьких пациентов, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

В субботнике приняли участие добровольцы из Москвы, Красноярского края, Курской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской и Рязанской областей. К энтузиастам присоединились также и местные жители.

"Идею рисунка предложили сами добровольцы, она выражает любовь к природе, животным, окружающей среде и малой Родине. Мы довольны результатом, все получилось живо и по-настоящему", — сообщил один из руководителей проекта "Детская поликлиника" Антон Медведев, добавив, что оставшиеся помещения, в том числе стационар для взрослых, облагородят жители Раздольного.

В течение смены состоится еще несколько волонтерских акций, во время которых добровольцы обучатся арт-терапии, организуют фотовыставку для жителей села Стерегущее, а также проведут мастер-классы по прикладному искусству для людей старшего возраста в гериатрическом центре в Симферополе.

Всероссийский молодежный форум "Таврида" в этом году проходит в формате шести смен, в которых примут участие более трех тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.

© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России В течение смены добровольцы обучатся арт-терапии, организуют фотовыставку для жителей села Стерегущее, а также проведут мастер-классы по прикладному искусству для людей старшего возраста © Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России В течение смены добровольцы обучатся арт-терапии, организуют фотовыставку для жителей села Стерегущее, а также проведут мастер-классы по прикладному искусству для людей старшего возраста

25 августа на форуме открылась заключительная смена "Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры". 150 представителей культурного волонтерства со всей страны пройдут тематическую школу и в течение недели разработают концепцию развития культурных учреждений России, а также стратегию деятельности нового общественного движения "Волонтеры культуры". Участники встретятся с представителями дирекции по проведению Года добровольца, руководителями государственных учреждений и общественных организаций в сфере культуры и волонтерства, известными актерами, общественными послами тематического года.

Кроме того, на протяжении всей смены будет идти постановка рок-оперы "Неравнодушные", в основу которой положена тема добровольчества. Мюзикл поднимает вопросы участия граждан в жизни государства и общества. Автор идеи — известный российский писатель Олег Рой. Премьера мюзикла состоится 30 августа в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.