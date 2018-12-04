Год волонтера
В Москве наградили первых победителей конкурса Доброволец России – 2018
© Юлия Маклакова
(обновлено: 21:35 04.12.2018)
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В Москве наградили первых победителей конкурса "Доброволец России – 2018"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Первая часть церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2018" прошла в рамках Международного форума добровольцев в Москве. Победителями стали авторы лучших волонтерских проектов со всей страны.

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© Анастасия Кончаковская
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В частности, первые места заняли Дмитрий Иоффе из Санкт-Петербурга с экологическим проектом "Чистые игры" (номинация "Мир вокруг"), Антон Коротченко из Смоленской области с проектом "Здоровое село" ("Оберегая сердцем"), Диана Султанова из Дагестана с проектом "Спаси жизнь" ("Смелые сердцем"), Леонид Шафиров из Ростовской области с проектом "Узнай Россию" ("Говорит волонтер"), благотворительный фонд "Шередарь" (номинация "Волонтерский центр").

Ранее на форуме прошло награждение добровольцев в возрасте до 14 лет, а также от 14 до 18 лет в 12 номинациях. Кроме того, призы получили участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой категории.

Как заявил на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в настоящее время в России почти не осталось сфер жизни, в которых бы не участвовали добровольцы, и каждый из них по-своему делает страну лучше.

Я хотел бы сказать огромное спасибо всем участникам конкурса. Я пообщался с победителями и чувствую, что они работали не за гранты, не за финансирование, а потому что они хотят сделать страну лучше. Хорошо, когда в сердце есть добро, но еще лучше, когда оно реализуется в добрые дела", — сказал он.

Кроме того, Кириенко отметил, что принято решение об увеличении в следующем году размера грантового фонда на поддержку победителей конкурса более чем в три раза.

На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года
© Анастасия Кончаковская
На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года

Первый замглавы администрации президента также вручил призы победителям всероссийского конкурса "Регион добрых дел", призванного поощрять лучшие региональные практики поддержки волонтерства. Лауреатами стали представители Калининградской, Тамбовской, Новосибирской, Омской, Смоленской областей, республик Карелия, Калмыкия и ряда других регионов.
Вторая часть торжественной церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2018" пройдет 5 декабря в Ледовом дворце в Парке легенд.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России, проходящее в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума проходила 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия стали 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.

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