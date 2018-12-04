Региональные власти поддержали развитие добровольчества

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты сессии "Добровольчество и публичная власть: поддержка или барьеры?" обсудили поддержку добровольчества на государственном уровне. Мероприятие состоялось в рамках Международного форума добровольцев, который проходит в эти дни в Москве.

Представители региональных властей поделились лучшими практиками взаимодействия с волонтерскими организациями, в том числе опытом создания организационно-правовой базы, межведомственного взаимодействия, поддержки ресурсных центров, стимулирования субсидиями и грантами.

Меры поддержки



И.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова рассказала, что, помимо наличия дорожной карты развития добровольчества в регионе, межведомственного совета и совета по благотворительности, в правительстве определен человек на уровне вице-губернатора, который отвечает за тему добровольчества.

Добровольчество — ценный ресурс, помогающий в том числе в решении государственных задач", — подчеркнула Иванова.

Кроме того, она выделяет два основных ресурса, которые существенно влияют на развитие движения в республике, — это грантовая поддержка и участие в конкурсах, которое вознаграждается денежными призами.

Светлана Браун, заместитель начальника управления по связям с общественностью департамента здравоохранения города Москвы, рассказала, что взаимодействие с волонтерскими организациями ведется ведомством на протяжении пяти лет. По ее словам, основной сложностью было обследование волонтеров для допуска в медицинские организации. В результате был разработан регламент, который упорядочил взаимодействие, притом что каждая организация может сама определять условия принятия волонтера.

Ресурсные центры



Представители власти регионов также отметили важную роль ресурсных центров как одного из этапов оптимального распределения сил государства и муниципалитетов в поддержке добровольчества. Они назвали их эффективным инструментом развития волонтерского движения.

Как подчеркнула Ленара Иванова, очень важно, что есть люди, которые ежедневно занимаются координацией волонтерской деятельности. По ее словам, в каждом муниципалитете Республики Башкортостан есть куратор по волонтерству, при этом все мероприятия, встречи, мастер-классы проводятся отдельно в каждом из них.

Светлана Браун в свою очередь отметила роль Союза волонтерских организаций и движений в улучшении взаимодействия между госструктурой и волонтерскими объединениями.

Исполнительный директор ресурсного центра добровольчества "Сила Урала" Владислав Овчинников рассказал, что в результате работы центра в каждом муниципалитете есть совет по добровольчеству, в который входят руководители всех добровольческих организаций, представители градообразующих предприятий и органов муниципальной власти. Кроме того, по словам Владислава, с каждым исполнительным органом власти у центра заключено соглашение о взаимодействии, в котором оговорены обязанности и права сторон.

"Если эту инфраструктуру поддержки выстроить, то однозначно выигрывают от этого все", — заключила представительница Башкортостана.