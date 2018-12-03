В Москве открылся Международный форум добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Торжественная церемония открытия Международного форума добровольцев прошла в понедельник на ВДНХ.

Участников — волонтеров из всех регионов страны и иностранных добровольцев из более чем 120 государств — поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Организационного комитета по проведению в России Года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко.

"Сейчас уже нет таких областей, в которых не работали бы волонтеры: это больницы и фельдшерско-акушерские пункты, которые отремонтировали и восстановили волонтеры-медики, это защита природы и помощь бездомным животным, это более 10 тысяч человек, которых нашли добровольцы поисковых отрядов", — отметил он, поблагодарив активистов за их деятельность.

Отдельную благодарность Кириенко выразил волонтерам, принимавшим участие в организации и проведении чемпионата мира по футболу летом этого года.

"Они достойно представляли нашу страну на прошедшем чемпионате, и гости со всего мира почувствовали их добро, тепло и заботу о себе", — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента.

По словам Кириенко, работа волонтерских и добровольческих организаций по всей стране и за рубежом показывает, что для добрых дел не существует никаких преград.

Никаких границ для добра не существует: у добра нет каникул, ограничений по возрасту, нет политических или территориальных границ. Это все ерунда. Для людей, которые хотят творить свою судьбу и судьбу своей страны, менять окружающий мир, делать добро, делают это добро и щедро делятся им с другими, никаких границ нет и не может быть", — резюмировал он, объявив форум открытым.

Перед началом официальной церемонии первый заместитель руководителя администрации президента России осмотрел экспозицию, где были представлены лучшие добровольческие практики и проекты, а также пообщался с "серебряными" волонтерами, волонтерами Победы и другими участниками мероприятия.