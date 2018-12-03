Год волонтера
Вместе победим: как государственные гранты помогают реализовать проекты
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
(обновлено: 14:19 03.12.2018)
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Вместе победим: как государственные гранты помогают реализовать проекты

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты сессии "Лучшие практики — потенциал волонтерского движения" призвали представителей добровольческих организаций как можно чаще и увереннее участвовать в конкурсах на распределение грантов. Мероприятие состоялось в рамках Международного форума добровольцев, который в эти дни проходит в Москве.

Мы дадим вам все возможности, чтобы вы могли пробовать свои силы и побеждать. Участвуйте во всех мероприятиях по грантам. Вместе победим!", — обратился к участникам сессии начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Кирилл Литвицкий.

По его словам, в этом году на грантовую поддержку молодежных инициатив от имени организации было выделено 2,5 миллиона рублей, организованы новые конкурсы в сфере медиа (для блогеров и тех, кто интересуется медиаиндустрией), введены новые категории участников (вузы, молодежные коллективы, творческая молодежь). Помимо этого на официальном сайте Росмолодежи появились истории успеха — материалы, рассказывающие о самых эффективных проекта, победивших в конкурсе.

"Об этом нужно говорить, так как это показывает, что все абсолютно возможно в любых областях. Главное — захотеть", — подчеркнул Литвицкий.

В подтверждение этих слов руководитель благотворительного проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин рассказал о своей истории успеха.

"В 2014 году мы стартовали как региональная практика в Республике Татарстан. Уже в этом году благодаря грантовой поддержке нам удалось выйти на федеральный уровень. Мы — живой пример того, что это возможно", — отметил он.

Поддержка президента

О новых возможностях участия в конкурсе на предоставление грантов президента России участникам встречи рассказала руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева.

По ее словам, в этом году произошел полный переход на электронную систему заявок, сокращено количество документов для участия в конкурсе, а также исключены квоты по регионам и конкретным направлениям конкурса.

Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Раньше за каждым грантовым оператором была закреплена определенная сумма, из-за чего условия участия в конкурсе были неравными. Сегодня ситуация изменилась и конкурс проводится только между заявками. Так нам удалось добиться большей прозрачности конкурса", — отметила Алиева.

Руководитель департамента регионального развития фонда также сообщила, что для всех инициатив, участвующих в конкурсе, будет введен отбор по качественной реализации проектов. Данную информацию планируется публиковать в открытом доступе на сайте организации.

"Сумма распределяемых средств и количество заявок, безусловно, важны, но надо понимать, насколько качественно были потрачены финансы", — подчеркнула она.

Помимо этого, по словам Алиевой, в фонде планируют создать рейтинг топ-10 наиболее успешно реализованных проектов, которые будут рекомендованы к тиражированию. Информация о них также будет публичной, что позволит всем желающим связаться с их авторами и руководителями. Основные критерии отбора — информационная открытость, качество реализации проекта, наличие социальных результатов.

Спикер также отметила, что в 2019 году будет проведено три конкурса на распределение грантов главы государства. Первый будет запущен сразу после новогодних праздников.

"Секрет успешно написанной заявки — не придумать проблему, а разработать решение уже существующей проблемы, которого ждут ваши единомышленники, соседи и друзья. Те проблемы, которые уже есть, необходимо решить", — резюмировала Алиева.

Самореализация и социальные лифты

Заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков в свою очередь отметил, что в последние два года темы самореализации и социальных лифтов стали занимать важное положение в сознании россиян. Кроме того, сами эти термины стали восприниматься гражданами страны совсем иначе.

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"Если раньше люди в первую очередь хотели удачно выйти замуж и заработать денег, то сейчас большую роль для них играет то, как они могут самореализоваться без правильных связей и знакомств", — поделился Даванков.

Он также сообщил, что за год существования платформы "Россия — страна возможностей" в ее проектах приняли участие 1,5 миллиона человек, не менее 500 из них прошли стажировки и получили новые назначения.

Самыми популярными у россиян стали проекты "Мой первый бизнес", ориентированный на школьников и позволяющий им разработать первые предпринимательские инициативы, конкурс "Я — профессионал", в котором принимали участие студенты высших учебных заведений, а также флагманский конкурс "Лидеры России".

По словам Литвицкого, в следующем году планируется расширить линейку мероприятий и конкурсов, в том числе в таких направлениях, как творчество и спорт.

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