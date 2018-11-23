МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новый центр "серебряного волонтерства" открылся в Новосибирске, сообщается на сайте регионального подразделения программы "Вести".

Проект получил грант волонтерской ассоциации и фонда "Память поколений" в числе 15 регионов. На эти средства и был открыт центр, который станет участником общероссийской программы "Молоды душой".

"Есть две цели у этой программы. Это вовлечение людей старшего возраста в добровольческие инициативы. Помимо этого есть еще одна основная цель ‒ изменить отношение к старости. Чтобы пожилой человек воспринимался не как бабушка или дедушка, сидящий у подъезда на лавочке, а как здоровый инициативный гражданин, готовый приносить пользу обществу", ‒ отметила координатор проекта "Молоды душой" Наталья Русакова.

Корпус насчитывает уже более 50 человек, которые применяют свои разносторонние интересы для помощи другим. Инженер-связист Евгений Красильников занимается восстановлением ретротехники вместе с детьми.

"Серебряные" волонтеры готовы участвовать в спортивных и экологических мероприятиях, где смогут поделиться своим профессиональным и жизненным опытом.