В Сахалинской области появится модульная школа волонтеров

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На базе Сахалинского государственного университета начнет работу модульная школа волонтеров, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства области. Об этом шла речь на совещании, посвященном реализации мероприятий в рамках Года добровольца на территории Сахалинской области, которое провел заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

Школа представляет собой образовательную площадку для молодых людей от 16 лет, которым нужны теоретические знания и практические навыки по организации волонтерской деятельности. В первом потоке проекта примут участие 200 учеников, девять приглашенных наставников и три местных эксперта. В рамках обучения пройдут мастер-классы, тренинги, мастерские.

Участники школы будут проходить обучение по нескольким направлениям: социальное, экологическое, информационное, патриотическое, спортивное, событийное и арт-волонтерство. В общей сложности предполагается 12 модулей на выбор учащихся. Кроме того, участники проекта познакомятся с нормативно-правовой базой добровольческой деятельности, основами первой медицинской помощи и общей безопасности.

Завершающим этапом обучения станет представление собственных проектов по одному из направлений. О положительных результатах проделанной работы ученики школы расскажут в социальных сетях.