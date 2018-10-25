Стартовал набор волонтеров на "Душевный Bazar – 2018"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Организаторы новогодней благотворительной ярмарки "Душевный Bazar", которая в этом году пройдет в девятый раз, объявили о наборе волонтеров. Команда проекта рассчитывает, что за три-четыре недели наберется до 400 помощников, готовых встречать гостей, помогать им на площадке, работать с некоммерческими организациями и партнерами.

Наши волонтеры — это движущая сила события, но при этом нам очень важно, чтобы каждый из них успел за время ярмарки не только поработать на ней, но и побыть гостем, окунувшись в атмосферу праздника и получив удовольствие от события, как и наши гости", — комментирует исполнительный директор D-Group.Social, руководитель "Душевного Bazar'a" Инга Моисеева.

Кроме того, помощь в качестве волонтера может стать хорошим социальным лифтом: ежегодно одним из важных итогов "Душевного Bazar'a" являются приглашения самых активных помощников на работу в штат той или иной некоммерческой организации.

Чтобы заявить о желании стать волонтером "Душевного Bazar'a", необходимо заполнить анкету.

"Душевный Bazar — 2018" состоится 9 декабря в московском Гостином дворе. Он объединит на одной площадке около 70 социальных проектов самых разных направлений и познакомит горожан с направлениями и способами помощи, в том числе безвозмездной. Вход на мероприятие свободный.