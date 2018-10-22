К акции #ДоброВСело присоединились 82 региона России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. К всероссийской акции по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов #ДоброВСело присоединились 82 региона страны, сообщается на портале Росмолодежи.

Первые выезды волонтеров в рамках проекта прошли в Архангельской и Рязанских областях.

Волонтеры-медики Архангельской области провели субботник на территории ФАПа в деревне Хорьково. Также они рассказали жителям о том, как предотвратить инфаркт и сахарный диабет, измерили артериальное давление, определили индекс массы тела и обучили людей приемам первой помощи.

В Рязанской области медицинские волонтеры привели в порядок территорию амбулатории в поселении Вышгород. Кроме того, добровольцы измерили жителям давление, частоту дыхания, уровень глюкозы и холестерина в крови и провели экспресс-оценку состояния сердца.

В рамках акции волонтеры посетили почти 500 ФАПов по всей стране. В Удмуртской области они помогали медицинским работниках измерять давление, рост и вес пациентов, делали ЭКГ и брали анализы на уровень сахара в крови.

В Кабардино-Балкарии добровольцы провели субботники в десяти фельдшерско-акушерских пунктах, организовывали скрининговые осмотры, измеряли антропометрические данные пациентов, а также проводили ЭКГ-обследования.

Воронежскую область посетил отряд волонтеров-медиков дроздовской средней школы — юные добровольцы убрали прилегающую территорию Постояловского фельдшерско-акушерского пункта.