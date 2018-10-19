Волонтеры Тулы смогут принять участие в образовательном форуме "Ока"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Волонтеры из Тулы, поддерживающие социальные проекты, приглашаются к участию в третьем образовательном форуме "Ока", сообщается на сайте местной администрации.

В течение трех дней добровольцы смогут посетить лекции, тренинги и практические семинары. Также на форуме будет работать "фабрика проектов", на которой волонтерам помогут доработать свои проекты и выявить лучшие практики.

Мероприятие будет проходить с 26 по 28 октября при поддержке Ассоциации волонтерских центров России, Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Организатор форума — тульская областная организация общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи".

Подробную информацию можно узнать на сайте "АИС Молодежь России".