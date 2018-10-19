Более 1300 добровольцев стали участниками "Недели донора"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С 8 по 12 октября 2018 года в Российском Национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И.Пирогова проходила "Неделя донора", говорится в сообщении на портале службы крови. В донорской акции приняли участие 1330 человек, из которых 839 добровольцев смогли сдать кровь. За пять дней акции было собрано более 378 литров крови.

"Эта "Неделя донора" стала уникальной потому, что впервые масштабная выездная донорская акция была совмещена с забором образцов крови у желающих пройти HLA-типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга", ‒ сообщил начальник лечебного отдела, руководитель донорского комитета медицинского университета им. Н.И.Пирогова Тигран Мурадян. В ходе акции кровь для дальнейшего HLA-типирования сдали 842 человека.

Донорская акция стала завершающей в рамках третьего молодежного донорского марафона "Достучаться до сердец", организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке комитета общественных связей города Москвы. Забор крови осуществлял ключевой партнер университета — Центр крови им. О.К.Гаврилова. Также партнерами выступили благотворительный фонд "Русфонд" и Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Нововведением этой акции стала электронная (компьютерная) регистрация доноров. В связи с внедрением HLA-типирования, помимо анкет донора и согласия на кроводачу Центра крови им О.К.Гаврилова, появилась еще одна регистрационная форма ‒ соглашение о вступлении в регистр. Для исключения повторного заполнения одних и тех же персональных данных донора четыре-пять раз и была внедрена электронная система регистрации, в результате которой на каждого донора распечатывался уже заполненный пакет документов. Донору оставалось заполнить только графы с информацией о самочувствии, перенесенных заболеваниях, операциях и т.д. В этом им помогали организаторы донорского движения консультативного центра. Здесь также можно было получить ответы на любые вопросы о донорстве.