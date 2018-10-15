Во Владимирской области проходят десантные сборы с участием волонтеров

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Во Владимирской области проходят парашютно-десантные сборы, в которых принимают участие добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщается на официальном сайте организации.

В течение нескольких недель группы студентов-спасателей прибывают на полигон, где инструкторы Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных формирований проводят занятия по воздушно-десантной подготовке. После группа отбывает в Москву и на ее место приезжают следующие. Сборы продлятся до 19 октября.

На сегодняшний день в сборах приняли участие свыше двух десятков студентов-спасателей. Учения проходят при активном взаимодействии с центром по проведению спасательных операций особого риска МЧС России "Лидер".