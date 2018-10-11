Открылась регистрация на итоговый форум "Сообщество" в Москве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Открыта регистрация на итоговый форум "Сообщество" в Москве, который состоится 2-3 ноября и станет местом подведения итогов форумной кампании Общественной палаты РФ за 2018 год, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Члены ОП РФ, руководители НКО, эксперты третьего сектора расскажут о своем опыте, обсудят тренды развития гражданского общества, поделятся предложениями о том, какой вклад могут внести общественники в достижение целей, поставленных президентом РФ в послании Федеральному Собранию и майском указе", — добавляют в пресс-службе.

В этом году форумы "Сообщество" прошли в семи федеральных округах страны. Участники формировали предложения по преодолению социального неравенства, развитию медицины и спорта, приданию импульса добровольческому движению, стимулированию инноваций, защите окружающей среды, сохранению жизни в малых городах, решению проблем Дальнего Востока. Традиционно каждый форум длился два дня, а накануне открытия дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены Общественной палаты РФ проводили выездные общественные проверки и встречи с гражданами.