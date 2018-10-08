В детском центре "Океан" в Приморье открылась волонтерская смена

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. 5 октября во всероссийском детском центре "Океан" в Приморском крае состоялось открытие тематической смены по добровольчеству "Ты решаешь!", в программе принимают участие 232 добровольца из 38 регионов страны, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Приветственные слова участникам и организаторам направил президент России Владимир Путин.

Уверен, нынешняя смена пройдет успешно и надолго запомнится ее участникам, даст старт востребованным проектам, содействующим развитию добровольчества в России", — говорилось в послании.

Приветствие гостям добровольческой смены направил также председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Программа "Ты решаешь!" — это наш флагманский проект, реализуемый уже не первый год. Благодаря ему создана устойчивая система, при которой юные школьники погружаются в мир добровольчества и добрых дел, участвуют в различных мастер-классах, получают и накапливают свою образовательную базу, позволяющую им в дальнейшем работать", — подчеркнул Метелев.

На церемонии открытия выступили эксперты и эстрадные коллективы, а участники рассказали о разных видах добровольчества.

После официальной части организаторы рассказали гостям смены о специально подготовленных мероприятиях. В ближайшие дни школьники примут участие в квестах, мастер-классах, интерактивных лекциях, разработке проектов совместно с представителями поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и добровольцами — лесными пожарными, а также канистерапевтами благотворительного фонда помощи животным "Я свободен", всероссийских общественных движений "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы" и общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В ходе смены будет сформирован титульный волонтерский отряд, и из числа участников выберут послов Лиги добровольческих отрядов.

Смену завершат дискуссионные площадки, посвященные обсуждению актуальных вопросов развития детского добровольчества. Лидеры детского волонтерства обсудят вопросы развития движения, разработают предложения и получат уникальную возможность презентовать эти идеи руководству Ассоциации волонтерских центров, Агентству стратегических инициатив и Российскому движению школьников.