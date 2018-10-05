Доброволец-2024: как волонтерство станет нормой жизни в России

Год добровольца в России задал высокую планку для дальнейшего развития волонтерства в стране. О том, какие планы уже намечены и какие практики 2018 года станут нормой на несколько лет вперед, корреспондентам спецпроекта РИА Новости "Год волонтера" рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

— Год добровольца подходит к концу. Какие планы на будущее? Какие инициативы из 2018 года будут поддерживаться и дальше?

— 31 декабря ничего не закончится. В этом году создается некий фундамент волонтерства на всех уровнях, для всех возрастов, разных целевых аудиторий. Вкладываются огромные ресурсы, чтобы это все жило, процветало, чтобы закрепить все то, что будет создано в Год добровольца (волонтера). Ситуации, что в январе 2019 года некоторые губернаторы могут сказать: "Ну все, Год волонтера закончился, разбегаемся", не будет.

К 2024 году, я уверен, добровольчество точно станет нормой жизни в нашем обществе, и для этого не нужно будет каких-то особых федеральных или государственных программ или усилий по стимулированию. Люди сформируют привычку, будут хотеть заниматься волонтерством и сами станут источником социальных изменений.

— Каким образом планируется достичь этого?

— Концепция года, да и вообще той работы, которую Ассоциация волонтерских центров вместе с партнерами проводит уже много лет, называется "Волонтерство через всю жизнь". Над ней работает большая команда людей — это и государство в лице Роспатриотцентра, Росмолодежи, Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, других ведомств, и наши партнеры из большинства крупнейших общественных организаций страны.

Мы хотим, чтобы добровольчество стало естественной частью жизни каждого человека. Для этого нужно решить два вопроса.

Первый вопрос: волонтерство должно стать удобным для участия. Человек не должен пробивать стены непонимания, получать 20 справок, ходить по кабинетам, а потом наткнуться на отказ. После этого он, возможно, вообще не захочет больше ничего делать ни для кого.

В частности, для решения этого вопроса мы создали единую информационную систему "Добровольцы России". Это сайт, который позволяет в пару кликов увидеть, какие есть вокруг люди, организации, мероприятия, проекты, а также связаться с ними, подписаться, почитать новости. И все это можно сделать с любого гаджета, вне зависимости от места проживания. Сейчас на этом сайте зарегистрировалось более 200 тысяч человек и 10 тысяч разных организаций. Но самое главное — это то, что там сейчас почти 30 тысяч возможностей для волонтеров: разные проекты, мероприятия, акции, форумы, на которых можно стать волонтером.

Например, вы интересуетесь культурой, проживаете в Волгограде и у вас есть пара часов свободного времени на выходных. Если вы вобьете эти данные, система подскажет вам, где можно оказаться полезным и классно провести уикенд.

Второй вопрос: у добровольца должна быть возможность, вне зависимости от возраста, социального и профессионального статуса, довольно быстро стать волонтером, он должен знать, что есть место, где его подхватят и увлекут, а также обучат. Для этого в стране появляется сеть волонтерских центров.

Одновременно с ними действуют и ресурсные центры, которые консолидируют волонтерское движение на уровне региона, объединяют его в одно сообщество. Они также предоставляют помещение для встреч, консультируют, проводят образовательные программы, защищают права добровольцев, создают условия для благоприятной работы с волонтерами, обучают людей работать с ними. До конца года в 50 субъектах такие ресурсные центры мы формируем на базе уже действующих организаций, где-то создаем новые и объединяем в ассоциацию.

— Как вы работаете с волонтерами разных возрастов?

— Мы создаем целую сеть волонтерских центров, причем для каждого возраста она своя.

Так, в школах совместно с Российским движением школьников мы формируем школьные волонтерские отряды. У нас уже разработана конкретная практическая модель на основе лучших практик по работе с детьми из 60 регионов России. На наш взгляд, прививку от равнодушия нужно делать в самом раннем возрасте. Человеку с детства важно понимать, что волонтерство, социальная активность, когда ты что-то делаешь в жизни не только для себя, — это норма. Школьные отряды объединены в сообщество, проходят обучение, получают поддержку на свои проекты и участвуют в федеральных сменах в лагерях. Например, 5 октября у нас стартовала очередная смена "Ты решаешь!" во Владивостоке в ВДЦ "Океан".

Второй этап — это вузы и колледжи. После школы у добровольца уже сформировалась привычка активности, он понимает, что дальше сможет продолжить деятельность. Для этого до конца года в 350 университетах страны должны быть созданы волонтерские центры, и они уже создаются. А к 2024 году такие центры появятся в 60% всех образовательных организаций страны — школах, колледжах и вузах.

Третий этап — корпоративные волонтерские центры. Я знаю одну международную IT-компанию, где 40% сотрудников являются волонтерами, представляете? У них есть такое правило: сотрудник может 40 часов в год потратить как программист-доброволец на то, чтобы спрограммировать сайты или приложение для какого-нибудь благотворительного фонда или некоммерческой организации, и компания за это время будет все равно платить зарплату. Сейчас социально ответственные компании активно объединяются в сообщества, эту работу проводит Национальный совет по корпоративному волонтерству и Ассоциация менеджеров.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров В рамках проекта "Молоды душой" в 15 регионах России запущены центры "серебряных" добровольцев и образовательные программы © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров В рамках проекта "Молоды душой" в 15 регионах России запущены центры "серебряных" добровольцев и образовательные программы

А когда человек уходит на пенсию, чтобы ему быть здоровым и счастливым, нужно жить активной жизнью. Это называется "серебряное" волонтерство, которым занимаются люди старше 50 лет. Для них мы создали программу под названием "Молоды душой", в рамках которой в 15 регионах запущены центры "серебряных" добровольцев и образовательные программы, а на днях в Уфе прошел всероссийский форум. Проекты этих центров мы также поддерживаем грантами, в этом году на эти цели выделено 4 миллиона рублей. Обучаем волонтеров, методически сопровождаем на протяжении всей работы центров. В следующем году их количество доведем до 30 регионов.

— В этом году на конкурс "Доброволец России" подано около 16 тысяч заявок. Какова дальнейшая судьба этих инициатив?

— Действительно, мы получили беспрецедентное количество проектов на конкурс, по сути, создали крупнейшую базу социальных инициатив в стране, а может, и не только в нашей. Причем все они очень удобно расположены в ЕИС "Добровольцы России" на интерактивной карте и в каталоге, можно легко выбрать любой проект на интересующую тему и таким образом найти единомышленников, не выходя из дома.

Из 15 839 добровольческих инициатив нам удалось выделить около 100 уникальных проектов, которые решают социальные проблемы, используя при этом уникальную технологию. И при их масштабировании мы значительно увеличиваем социальный эффект.

Для этого они принимают участие в программе акселерации. Первый семинар прошел 21-23 сентября в Туле, второй запланирован в ноябре в Орле.

Суть программы — научить волонтеров эффективному управлению их проектами на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая реализацией, подведением итогов, работе со средствами массовой информации и партнерами, эффективной трате средств, работе с грантами, рисками, собственным эмоциональным выгоранием, с волонтерами.

У нас определены восемь операторов в каждом федеральном округе, которые будут на протяжении полутора лет консультировать, помогать, сопровождать эти проекты, отвечать на вопросы, помогать решать какие-то сложные ситуации и так далее.

В итоге после тульского интенсива каждый из участников получил необходимые навыки как проектный менеджер. Очень важно, чтобы человек мыслил системно, потому что мы хотим их научить работать на страну.

А на интенсиве в Орле они займутся технологией реализации. Такая, знаете, социальная франшиза. Когда они ее создадут, мы ее упакуем и у нас получится книга или электронный каталог достойных волонтерских проектов страны, которым смогут воспользоваться в регионах. Многих волнует вопрос, чем заняться, иногда просто нет идей. А здесь будут представлены 100 лучших идей, причем прописанных максимально подробно и с указанием контактов.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Суть программы — научить волонтеров эффективному управлению их проектами на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая реализацией, подведением итогов © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Суть программы — научить волонтеров эффективному управлению их проектами на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая реализацией, подведением итогов

Помимо этого участники программы будут выполнять домашние задания в своих регионах, а консультировать и контролировать их будут наши операторы. Это сложная работа, возможно, до финала дойдут не все.

— В регионах волонтерские организации могут сталкиваться с непониманием со стороны местных властей. Как вы планируете решить эту проблему, кроме уже существующей законодательной базы?

— Для решения этой задачи мы также запустили большой онлайн-курс под названием "Узнай.PRO". До конца года планируем обучить 20 тысяч человек из числа госслужащих, сотрудников бюджетной сферы, организаторов добровольческих движений и самих волонтеров. Основные темы: нормативная база, мотивация, координация, вовлечение, типовые ошибки и их решения. Это все сделано в виде интерактивного видеокурса с тестами, которые люди проходят, а потом получают электронный сертификат. Важно объяснять людям, учить их работе с волонтерами и НКО.

Дальнейший этап развития этого проекта связан с тем, что мы с помощью этой обучающей платформы выявим лидеров и начнем офлайн-обучение. Проведем психометрический тест, выявим определенный потенциал человека, и у нас пройдет ряд совместных тренингов, когда из министров здравоохранения, культуры, спорта, представителей МВД, а также замминистров, руководителей НКО и волонтерских проектов из этих сфер будем делать единую команду, которая будет создавать свой проект. Мы верим и хотим, чтобы структуры шли на диалог с волонтерами, объединялись и решали задачи эффективнее, быстрее, используя сильные стороны друг друга.

Вопрос всегда заключается в доверии друг другу. И чтобы его укрепить, совместно с Общественной палатой РФ мы запустили проект "Доверяй, играя!": команды волонтеров и госслужащих вместе играют в футбол, баскетбол, а потом неформально общаются, как говорится, без галстуков. Это работает.

— Каковы планы развития Ассоциации волонтерских центров в дальнейшем?

— В следующем году у АВЦ небольшой юбилей — пять лет. За это время из организации, которая создавалась как наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи, мы стали крупнейшим сообществом волонтерских центров, задавая тренды для развития всего сектора. Меняется структура, теперь мы больше сосредоточены на работе с региональными ресурсными центрами, которые должны качественно сопровождать добровольческие проекты, объединения на уровне региона, создавать условия для них.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Цель работы Ассоциации волонтерских центров – сделать так, чтобы добровольчество стало естественной частью жизни каждого человека © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Цель работы Ассоциации волонтерских центров – сделать так, чтобы добровольчество стало естественной частью жизни каждого человека

Выходим на международный уровень: после успешно проведенного XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов у нас появилось много партнеров, мы запустили программу "Волонтеры мира" и активно работаем на треке СНГ. На днях главы МИД стран СНГ утвердили концепцию сотрудничества наших стран в поддержке волонтерского движения, которую мы готовили два года. Прошли семинары в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане. Мы запустили конкурс проектов для волонтеров стран СНГ и начинаем сопровождать их.

Я думаю, наша ценность в том, что мы объединяем совершенно разных людей, разные организации со своей историей, особенностями, сильными сторонами, и за счет этого все сообщество становится сильнее. Впереди еще много работы, мы к ней готовы.