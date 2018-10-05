Доброволец-2024: как волонтерство станет нормой жизни в России

Год добровольца в России задал высокую планку для дальнейшего развития волонтерства в стране. О том, какие планы уже намечены и какие практики 2018 года станут нормой на несколько лет вперед, корреспондентам спецпроекта РИА Новости "Год волонтера" рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
— Год добровольца подходит к концу. Какие планы на будущее? Какие инициативы из 2018 года будут поддерживаться и дальше?
— 31 декабря ничего не закончится. В этом году создается некий фундамент волонтерства на всех уровнях, для всех возрастов, разных целевых аудиторий. Вкладываются огромные ресурсы, чтобы это все жило, процветало, чтобы закрепить все то, что будет создано в Год добровольца (волонтера). Ситуации, что в январе 2019 года некоторые губернаторы могут сказать: "Ну все, Год волонтера закончился, разбегаемся", не будет.
К 2024 году, я уверен, добровольчество точно станет нормой жизни в нашем обществе, и для этого не нужно будет каких-то особых федеральных или государственных программ или усилий по стимулированию. Люди сформируют привычку, будут хотеть заниматься волонтерством и сами станут источником социальных изменений.
— Каким образом планируется достичь этого?
— Концепция года, да и вообще той работы, которую Ассоциация волонтерских центров вместе с партнерами проводит уже много лет, называется "Волонтерство через всю жизнь". Над ней работает большая команда людей — это и государство в лице Роспатриотцентра, Росмолодежи, Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, других ведомств, и наши партнеры из большинства крупнейших общественных организаций страны.
Мы хотим, чтобы добровольчество стало естественной частью жизни каждого человека. Для этого нужно решить два вопроса.
Первый вопрос: волонтерство должно стать удобным для участия. Человек не должен пробивать стены непонимания, получать 20 справок, ходить по кабинетам, а потом наткнуться на отказ. После этого он, возможно, вообще не захочет больше ничего делать ни для кого.
Например, вы интересуетесь культурой, проживаете в Волгограде и у вас есть пара часов свободного времени на выходных. Если вы вобьете эти данные, система подскажет вам, где можно оказаться полезным и классно провести уикенд.
Второй вопрос: у добровольца должна быть возможность, вне зависимости от возраста, социального и профессионального статуса, довольно быстро стать волонтером, он должен знать, что есть место, где его подхватят и увлекут, а также обучат. Для этого в стране появляется сеть волонтерских центров.
Одновременно с ними действуют и ресурсные центры, которые консолидируют волонтерское движение на уровне региона, объединяют его в одно сообщество. Они также предоставляют помещение для встреч, консультируют, проводят образовательные программы, защищают права добровольцев, создают условия для благоприятной работы с волонтерами, обучают людей работать с ними. До конца года в 50 субъектах такие ресурсные центры мы формируем на базе уже действующих организаций, где-то создаем новые и объединяем в ассоциацию.
— Как вы работаете с волонтерами разных возрастов?
— Мы создаем целую сеть волонтерских центров, причем для каждого возраста она своя.
Второй этап — это вузы и колледжи. После школы у добровольца уже сформировалась привычка активности, он понимает, что дальше сможет продолжить деятельность. Для этого до конца года в 350 университетах страны должны быть созданы волонтерские центры, и они уже создаются. А к 2024 году такие центры появятся в 60% всех образовательных организаций страны — школах, колледжах и вузах.
Третий этап — корпоративные волонтерские центры. Я знаю одну международную IT-компанию, где 40% сотрудников являются волонтерами, представляете? У них есть такое правило: сотрудник может 40 часов в год потратить как программист-доброволец на то, чтобы спрограммировать сайты или приложение для какого-нибудь благотворительного фонда или некоммерческой организации, и компания за это время будет все равно платить зарплату. Сейчас социально ответственные компании активно объединяются в сообщества, эту работу проводит Национальный совет по корпоративному волонтерству и Ассоциация менеджеров.
А когда человек уходит на пенсию, чтобы ему быть здоровым и счастливым, нужно жить активной жизнью. Это называется "серебряное" волонтерство, которым занимаются люди старше 50 лет. Для них мы создали программу под названием "Молоды душой", в рамках которой в 15 регионах запущены центры "серебряных" добровольцев и образовательные программы, а на днях в Уфе прошел всероссийский форум. Проекты этих центров мы также поддерживаем грантами, в этом году на эти цели выделено 4 миллиона рублей. Обучаем волонтеров, методически сопровождаем на протяжении всей работы центров. В следующем году их количество доведем до 30 регионов.
— В этом году на конкурс "Доброволец России" подано около 16 тысяч заявок. Какова дальнейшая судьба этих инициатив?
— Действительно, мы получили беспрецедентное количество проектов на конкурс, по сути, создали крупнейшую базу социальных инициатив в стране, а может, и не только в нашей. Причем все они очень удобно расположены в ЕИС "Добровольцы России" на интерактивной карте и в каталоге, можно легко выбрать любой проект на интересующую тему и таким образом найти единомышленников, не выходя из дома.
Из 15 839 добровольческих инициатив нам удалось выделить около 100 уникальных проектов, которые решают социальные проблемы, используя при этом уникальную технологию. И при их масштабировании мы значительно увеличиваем социальный эффект.
Для этого они принимают участие в программе акселерации. Первый семинар прошел 21-23 сентября в Туле, второй запланирован в ноябре в Орле.
Суть программы — научить волонтеров эффективному управлению их проектами на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая реализацией, подведением итогов, работе со средствами массовой информации и партнерами, эффективной трате средств, работе с грантами, рисками, собственным эмоциональным выгоранием, с волонтерами.
В итоге после тульского интенсива каждый из участников получил необходимые навыки как проектный менеджер. Очень важно, чтобы человек мыслил системно, потому что мы хотим их научить работать на страну.
А на интенсиве в Орле они займутся технологией реализации. Такая, знаете, социальная франшиза. Когда они ее создадут, мы ее упакуем и у нас получится книга или электронный каталог достойных волонтерских проектов страны, которым смогут воспользоваться в регионах. Многих волнует вопрос, чем заняться, иногда просто нет идей. А здесь будут представлены 100 лучших идей, причем прописанных максимально подробно и с указанием контактов.
Помимо этого участники программы будут выполнять домашние задания в своих регионах, а консультировать и контролировать их будут наши операторы. Это сложная работа, возможно, до финала дойдут не все.
— В регионах волонтерские организации могут сталкиваться с непониманием со стороны местных властей. Как вы планируете решить эту проблему, кроме уже существующей законодательной базы?
— Для решения этой задачи мы также запустили большой онлайн-курс под названием "Узнай.PRO". До конца года планируем обучить 20 тысяч человек из числа госслужащих, сотрудников бюджетной сферы, организаторов добровольческих движений и самих волонтеров. Основные темы: нормативная база, мотивация, координация, вовлечение, типовые ошибки и их решения. Это все сделано в виде интерактивного видеокурса с тестами, которые люди проходят, а потом получают электронный сертификат. Важно объяснять людям, учить их работе с волонтерами и НКО.
Вопрос всегда заключается в доверии друг другу. И чтобы его укрепить, совместно с Общественной палатой РФ мы запустили проект "Доверяй, играя!": команды волонтеров и госслужащих вместе играют в футбол, баскетбол, а потом неформально общаются, как говорится, без галстуков. Это работает.
— Каковы планы развития Ассоциации волонтерских центров в дальнейшем?
— В следующем году у АВЦ небольшой юбилей — пять лет. За это время из организации, которая создавалась как наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи, мы стали крупнейшим сообществом волонтерских центров, задавая тренды для развития всего сектора. Меняется структура, теперь мы больше сосредоточены на работе с региональными ресурсными центрами, которые должны качественно сопровождать добровольческие проекты, объединения на уровне региона, создавать условия для них.
Выходим на международный уровень: после успешно проведенного XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов у нас появилось много партнеров, мы запустили программу "Волонтеры мира" и активно работаем на треке СНГ. На днях главы МИД стран СНГ утвердили концепцию сотрудничества наших стран в поддержке волонтерского движения, которую мы готовили два года. Прошли семинары в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане. Мы запустили конкурс проектов для волонтеров стран СНГ и начинаем сопровождать их.
Я думаю, наша ценность в том, что мы объединяем совершенно разных людей, разные организации со своей историей, особенностями, сильными сторонами, и за счет этого все сообщество становится сильнее. Впереди еще много работы, мы к ней готовы.