МЧС хочет войти в нацпроект Минпросвещения со своим волонтерским движением

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МЧС хочет войти в национальный проект министерства просвещения со своим волонтерским движением, сообщил журналистам первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Мы хотим в нацпроект, который ведет министерство просвещения, войти с волонтерским движением", — сказал Чуприян по итогам конференции, посвященной безопасности социально-экономического развития РФ и нацпроектам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", согласно которому правительство РФ должно к 1 октября разработать или скорректировать нацпроекты по 12 направлениям.