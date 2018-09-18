Волонтеры помогут школьникам Ленинградской области найти работу мечты

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Активную молодежь, студентов, молодых профессионалов, а также лидеров ключевых отраслей Ленинградской области привлекут к работе со школьниками в качестве волонтеров службы занятости, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Добровольцы помогут не только профориентировать учащихся средних школ области, но и в дальнейшем выступят наставниками подрастающего поколения. К 2020 году команды добровольцев появятся при всех образовательных организациях Ленинградской области.

В работу со школьниками планируется также включить "серебряных волонтеров" — наиболее опытных и успешных представителей разных профессий в возрасте 50+, которые помогут будущим профессионалам составить личный план карьерного развития, сделать оптимальный выбор колледжа, вуза, направления для подготовки.

Через службу занятости Ленинградской области ежегодно проходит более чем 10 тыс. школьников. Благодаря участию волонтеров количество тех, кто определился с выбором профессии, станет значительно больше, отмечается в сообщении.