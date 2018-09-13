Волонтеры-медики расскажут сельским жителям о профилактике заболеваний

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запуск всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "#ДоброВСеле" состоится в Пушкинском районе Московской области 15 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

В рамках проекта медицинские работники и волонтеры в течение полутора месяцев будут посещать села и деревни и проводить профилактические и просветительские мероприятия. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению.

Активисты ВОД "Волонтеры-медики" и неравнодушные местные жители наведут чистоту и порядок в помещениях ФАПов, а также облагородят прилегающую территорию.

Врачи-специалисты мобильных центров здоровья проведут ряд экспресс-диагностик и консультаций, в рамках которых сельские жители получат возможность оперативно пройти обследование, оценить состояние своего организма, узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и ряда других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию и подбору диеты.

Помимо этого волонтеры-медики в рамках выездов организуют спортивно-обучающие занятия для детей, а также мастер-классы для будущих мам по правилам ухода за грудными детьми, вакцинации и питанию. Добровольцы также расскажут жителям сел и деревень о необходимости профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний.

Планируется, что до 1 ноября в 85 субъектах РФ пройдет по 5-10 выездов команды волонтеров и медицинских специалистов в малые населенные пункты, оснащенные ФАПами.

Проект "#ДоброВСеле" организован Министерством здравоохранения РФ, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России.