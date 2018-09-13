На ВЭФе обсудили социальную активность пожилых людей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме в рамках секции "Активное долголетие. Время новых возможностей" председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал о важности продвижения идеи "серебряного" волонтерства, говорится в сообщении на портале "Добровольцы России".

"Мы понимаем, что при выходе человека на пенсию у него резко сужается круг социальной активности и, следовательно, сокращаются возможности для собственной самореализации, поэтому весь мир перестраивается и создаёт ресурсы, чтобы качество жизни человека включало в себя социальную активность. А от качества жизни конкретного человека зависит качество жизни и атмосфера в стране", — сказал он.

В Год добровольца АВЦ реализует федеральную программу "Молоды душой", направленную на развитие "серебряного" волонтерства в России. Программа создает необходимые условия для участия граждан старшего возраста в волонтерской деятельности. "Наша задача — найти в регионах команды, заинтересованные в развитии "серебряного" добровольчества, и методически помочь им вырасти в устойчивые центры волонтерства", — сказал Метелев.

Для обучения людей работе в команде и с партнерами, а также проектному менеджменту разработаны методические материалы, находящиеся в открытом доступе. "Все полученные знания люди продуцируют в определенные проекты, и наша задача — поддержать эти проекты. Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов "Молоды душой" позволит выявить лучшие волонтерские практики лиц старшего возраста", — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров.