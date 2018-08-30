В "Орленке" завершился форум Российского движения школьников

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился форум активистов Российского движения школьников "Шаг в будущее страны", говорится в сообщении на портале Росмолодежи. Его участниками стали 700 школьников в возрасте от 12 до 16 лет, в числе которых 600 лидеров направлений Российского движения школьников и 100 лауреатов общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Организаторами смены выступили Российское движение школьников и ВДЦ "Орленок".

В рамках образовательной программы форума школьники в течение трех недель посещали тематические занятия и лекции, посвященные самым разным видам деятельности, учились работать в команде и быть настоящими лидерами.

На форуме школьники получили возможность встретиться с режиссером, актером, продюсером Юрием Храповым, хореографом Мартой Августинович, актрисой Ириной Рахмановой. Со школьниками пообщались Герой Советского Союза Валерий Бурков, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный строитель РСФСР Анатолий Суровцев, советский и российский летчик гражданской авиации, Герой России, подполковник ВВС в отставке Владимир Шарпатов.