Молоды душой: как в России поддерживают "серебряное" волонтерство

В интервью проекту "Год волонтера" председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова рассказали о старте проекта "Молоды душой", направленного на развитие "серебряного" волонтерства в России, и запустили новый конкурс для активистов старшего поколения.

Грант на добро

28 августа Ассоциация волонтерских центров и фонд "Память поколений" в рамках программы "Молоды душой", направленной на развитие "серебряного" волонтерства в стране, запустили грантовый конкурс для поддержки социальных проектов.

В июле уже были выбраны 15 регионов страны, в которых в начале сентября будут созданы первые центры "Молоды душой". На их базе добровольцы старшего поколения смогут реализовать собственные проекты или же принять участие в существующих.

Чтобы поддержать инициативы из других регионов и привлечь внимание к широкой тематике, фонд и ассоциация запускают дополнительный конкурс — так они хотят поддержать инициативы людей, которые неравнодушны к развитию волонтерства в России. Общая сумма гранта составит 4 миллиона рублей, денежные средства будут направлены на поддержку инициатив с участием пожилого населения.

Конкурс запускается для того, чтобы выявить новые социальные инициативы — проекты, реализуемые старшим поколением в России. Чтобы дать старт новому направлению, недостаточно просто открыть 15 центров в разных регионах. Важно узнать и поддержать даже небольшие проекты: выбрать лучшие, выделить им финансирование в виде гранта в размере от 50 до 150 тысяч рублей и помочь им тиражироваться, чтобы в следующем году уже получить работающий механизм. Волонтерство — это важное направление деятельности, это культура, в которую абсолютно точно должны быть вовлечены все поколения, в том числе и пожилые активные люди", — подчеркнул Артем Метелев.

Сегодня АВЦ и фонд "Память поколений" официально дали старт конкурсу, заявки принимаются до 18 сентября на сайте "Добровольцыроссии.рф".

© Владимир Наскидаев Председатель совета АВЦ Артем Метелев и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова © Владимир Наскидаев Председатель совета АВЦ Артем Метелев и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова

"Нам важно, чтобы люди в любом возрасте смогли раскрыть свой личностный, профессиональный, творческий или духовный потенциал. Мы стремимся поддержать как можно больше инициатив и сделать волонтерство поистине системным. Уверен, это позволит создать условия, когда каждый россиянин сможет выразить себя в добровольческих началах и при этом сможет реализовать собственный проект, который принесет пользу обществу", — отметил Метелев.

Он добавил, что, по данным фонда "Общественное мнение", среди людей старше 56 лет 26% участвуют "в так называемых реципрокных практиках".

Плечом к плечу

"Это все то, что связано с социально-политическим общественным движением. Из них активных волонтеров, которые себя так идентифицируют, — 3%. Все остальные — активисты, те, которые жертвуют на благотворительность, участвуют в церковных приходах, выполняют функции старших по подъезду и так далее. 26% — это в любом случае тот потенциал, который мы можем сделать частью активного волонтерского движения, это люди, которые могут перейти из формата просто неравнодушного в формат лидера со своим проектом и командой и смогут поучаствовать в решении проблем своего региона", — сообщил председатель совета АВЦ.

Инициативу развития в стране нового направления "серебряного" волонтерства — проект "Молоды душой" — поддержала команда фонда "Память поколений".

Уже более трех лет организация оказывает высокотехнологичную адресную медицинскую помощь ветеранам различных боевых конфликтов. Среди подопечных фонда есть много представителей старшего поколения: ветераны боевых действий в Республике Афганистан, ветераны контртеррористических операций на Северном Кавказе и других локальных конфликтов.

"Если ветерану войн необходимо получить протез, на котором он сможет не только ходить на работу, но и заниматься спортом, развивать себя, покорять горы, он всегда может обратиться к нам, в фонд, и мы с удовольствием предоставим ему необходимую помощь. Наши подопечные в большинстве своем — успешные и целеустремленные люди, которым важно помогать", — поделилась исполнительный директор фонда Екатерина Круглова.

Среди прочих программ в этом году фонд запустил новую — "Активное долголетие", поскольку, как объясняет Круглова, "не каждый пенсионер ветеран, но каждый ветеран в будущем пенсионер".

Сейчас мир изменился, мы все стали жить дольше, стареем позже. Каждый человек хочет быть включенным в активное общество, не хочет выходить из него. С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, даже можно сказать, она только начинается", — отметила она.

Поэтому особое внимание в фонде уделяют "серебряному" добровольчеству.

"Мы искренне считаем, что "серебряное" волонтерство — настоящий прорыв этого года (Года добровольца. — Прим. ред.). "Серебряные" волонтеры — люди, которые имеют все необходимые компетенции, время и желание быть полезными", — считает Круглова.

Молоды душой

Проект "Молоды душой" был создан в 2018 году, и АВЦ совместно с фондом приняли решение, что таких центров должно быть не меньше 15 и они должны располагаться в отдаленных друг от друга регионах страны.

Каждый центр направлен на вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность, также команда активно поддерживает уже существующие проекты, которые победили среди других заявок.

"Когда мы увидели, что движение растет и развивается, мы поняли, что надо поддержать эту инициативу и людей. В течение двух лет мы работали с ними, общались, анализировали их потребности и проекты, смотрели на их мотивацию и видели, что и без нашего участия в регионах появляются команды, отряды, сообщества "серебряных" волонтеров. Мы решили создать программу, которая называется "Молоды душой". Суть — системно подойти к вопросу развития волонтерского движения среди граждан старшего возраста. Мы создаем инфраструктуру, волонтерские центры для них, мотивируем этих людей заниматься добровольчеством, обучаем и укрепляем их сообщество за счет поддержки их лидеров и проектов", — рассказал Метелев.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Такие проекты показывают, что пожилые люди готовы помогать и развиваться, вести активную социальную жизнь. © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Такие проекты показывают, что пожилые люди готовы помогать и развиваться, вести активную социальную жизнь.

По его словам, в конкурсе приняли участие 164 организации из 64 субъектов РФ, и это настоящий прорыв, поскольку движение молодое.

"Они прислали нам подробные концепции с планами мероприятий, как они видят развитие регионального центра этого вида добровольчества. Что это значит? Что в 64 субъектах нашей страны потенциально есть те люди, команды или сообщества, которые готовы выстраивать эту работу на региональном уровне. И это очень здорово. Это означает, что мы заходим в эту тему уже с большой командой единомышленников", — сказал Метелев.

Он добавил, что в основном заявки подавали некоммерческие организации, которые создали сами "серебряные" волонтеры, либо государственные учреждения, которые отвечают за тему добровольчества в субъекте и на базе своего учреждения готовы создать еще и региональный центр, а также центры комплексного социального обслуживания, геронтологические центры, которые работают с этой аудиторией, предоставляют площадки, помещения для людей старшего возраста, чтобы они проводили мероприятия и так далее, и другие организации.

"Тема "серебряного" волонтерства может быть представлена на абсолютно любой платформе. Главное, чтобы там была команда, которая будет этим заниматься", — рассказал Метелев.

В отборе заявок принял участие и соорганизатор проекта — фонд "Память поколений".

"Мы смотрели, чтобы это были действительно активные проекты, которые направлены на улучшения в той или иной сфере. Важным критерием оценки для нас также стала численность волонтеров в каждой организации. Мы стремились поддержать только самые крупные организации, которые уже реализуют собственные добровольческие проекты", — рассказала Круглова.

Настоящие социальные проекты, активные, направленные на улучшения в той или иной сфере, выбирали и в АВЦ. Фонд и ассоциация сверили результаты: оказалось, что на 80‒85% они совпали.

У нас есть задача на ближайшие полтора года: создать флагманские региональные центры "серебряного" волонтерства, каждый из которых вокруг себя сможет к концу 2019 года объединить несколько тысяч "серебряных" добровольцев. Суммарно это будет несколько десятков тысяч человек, которые будут реализовывать масштабные проекты, помогать разным людям", — отметил Метелев.

Он добавил, что на данный момент в этих центрах задействованы 3055 волонтеров, задача проекта — к концу 2019 года увеличить эту цифру до 15 тысяч. Первые центры начнут работу уже в октябре, в течение двух месяцев запустятся все 15 центров в регионах: Алтайский край, Волгоградская область, Забайкальский край, Калининградская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Самарская области, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, ХМАО — Югра, Челябинская и Курская области.

Среди проектов-победителей много очень разных, необычных инициатив.

"Например, в Барнауле, в Алтайском крае, движение "серебряных" волонтеров реализует проект "Урожайная грядка". У каждого добровольца есть своя грядка, так как у каждого пенсионера есть своя дача. Там они передают излишки урожая со своих участков нуждающимся гражданам", — рассказал Метелев.

В этом же регионе действует проект "Социальный десант": участвующие "серебряные" волонтеры во время паводков выезжают в подтопленные районы с вязаной продукцией собственного изготовления — одеждой, шарфами.

"Людям, у которых затопило дома и которые в одночасье лишились всего, волонтеры помогают чем могут, чем умеют, что знают", — отметил Метелев.

Другой интересный проект — "Бабушка на час": добровольцы работают нянями в семьях, у которых не хватает средств для найма репетитора или няни.

Честно говоря, "серебряные" волонтеры не отличаются с точки зрения своей работы от любых других волонтеров. Отличия связаны лишь с их возрастом. Однако с точки зрения дел они, как и любой другой волонтер, приносят пользу и создают социальный эффект, формируют те проекты в обществе, которые решают социальные проблемы", — подытожил председатель совета АВЦ.

Каждый центр, который выиграл в конкурсе, получает субсидию в размере 200 тысяч рублей на закупку необходимого оборудования, инвентаря и оформления.

Такие проекты, по словам Метелева, показывают, что пожилые люди готовы помогать и развиваться, вести активную социальную жизнь. Проекты, в которых задействованы волонтеры старшего возраста, разнообразны, это в том числе и наставничество, где они могут реализовать опыт, применить навыки.

"Здесь очень важный момент: почему мы к людям, которые уходят на пенсию, начинаем относиться снисходительно и перестаем вовлекать их в современную социальную жизнь? У молодых волонтеров, кроме задора, зачастую нет опыта. Люди, которые уже вышли на пенсию, — у них кроме трудового стажа ничего не заканчивается. Они умнее нас, опытнее нас, они вызывают доверие у аудитории намного больше, чем молодые", — подчеркнула Круглова.

Тепло, энергия и опыт

Важная инициатива АВЦ по укреплению сообщества "серебряных" волонтеров в стране — Всероссийский форум добровольцев-наставников, который пройдет в октябре в Уфе.

"В этом году больше 50 регионов смогут принять участие в форуме. В течение нескольких дней люди, которые отвечают за разные вопросы в системе государственной власти, и люди, которые занимаются социальными проектами, учатся работать друг с другом, общаются, узнают о различных инициативах, понимают, как они могут быть друг другу полезны, и в итоге у них формируются команды, которые дальше работают вместе", — рассказал Метелев.

На форуме будет три направления: "Тепло", "Энергия" и "Опыт", по ним будут проходить дискуссии, мастер-классы и лекции.

"Мы будем обучать их работать с партнерами, самопрезентации, работе в учреждениях, с волонтерами, обучать их мотивации. Центр "серебряного" волонтерства ‒ это серьезная административная работа", — резюмировал Метелев.

Беседовала Алина Семенова