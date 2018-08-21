Стартовала регистрация на всероссийский форум "серебряных" волонтеров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. 1-3 октября в Уфе будет проходить Всероссийский форум добровольцев-наставников, сообщает пресс-служба Года добровольца в России. Участниками форума станут 500 человек из всех регионов страны: среди них — волонтеры старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующих "серебряное" добровольчество, представители геронтологических центров и региональных органов власти.

Программа форума будет состоять из трех тематических блоков — "Опыт", "Энергия" и "Тепло", — которые призваны сформировать общее представление о возможностях активного долголетия и "серебряного" добровольчества. Во время встреч с экспертами, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия не только получат тематические навыки и компетенции, но и разработают траекторию развития системы наставничества в России.

"Серебряное" добровольчество — это возможность заводить друзей, чувствовать себя в тренде, быть востребованным и полезным, сохранять молодость души и получать удовольствие от каждого дня. Волонтеры-наставники с особым трепетом и теплом относятся к тем, кому нужна помощь, и готовы делиться своим профессиональным и жизненным опытом с младшим поколением. Это большая награда для всех добровольцев", — отметила Ксения Разуваева, руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России.

В рамках форума будет запущена всероссийская межпоколенческая акция "Молоды душой", приуроченная к Дню пожилого человека, а также подведены итоги одноименного Всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов. Заявку на участие в форуме можно подать в АИС "Молодежь России.