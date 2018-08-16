Год волонтера
Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
(обновлено: 11:15 16.08.2018)
0350

Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе

Стремление волонтера помочь всем вокруг может принести вред ему самому. Зачастую это происходит, когда не удается сохранять баланс между личной жизнью и помощью другим. Опытные волонтеры и психологи помогли корреспонденту РИА Новости разобраться в проблеме и дали советы начинающим добровольцам.

Катя из Подмосковья активно помогает бездомным животным. Все свободное время девушка посвящает брошенным кошкам и собакам — моет вольеры в питомниках, варит кашу, закупает необходимые вещи. Однако в какой-то момент муж поставил ультиматум: или семья, или животные. Волонтерить она не перестала, но обороты сбавила и стала больше времени проводить с мужем и ребенком.

"Сердце разрывалось, когда смотрела в глаза оказавшихся на улице кошек и собак. Хотелось сделать все, чтобы хоть как-то облегчить им существование", — рассказывает она. Дома же все было в порядке — еда есть, убрано, ребенок не болеет.

Однако стараясь помочь обездоленным, девушка оставила близких без внимания.

"Они же здоровы, в помощи не нуждались. Мои попытки помочь тем, кто реально нуждался, чуть не привели к разводу", — говорит Катя.

© РИА Новости / Илья ПиталевВажно правильно выбрать сферу помощи - найти именно ту, в которой можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным
© РИА Новости / Илья Питалев
Важно правильно выбрать сферу помощи - найти именно ту, в которой можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным

Волонтеру необходимо четко осознавать, какие причины побуждают его помогать другим. По мнению психолога, сотрудника Московского психолого-педагогического университета Евгения Шведовского, иногда может происходить подмена — человек осознает, что добровольчество приносит больше удовольствия и важнее для него, чем даже личные отношения. Порой таким образом происходит попытка заменить общественной деятельностью какую-то пустующую нишу в жизни, убежать от себя и собственных проблем. 

Мама, папа, я волонтер: зачем современные дети становятся добровольцами
© РИА Новости / Варвара Гертье
"Мама, папа, я волонтер": зачем современные дети становятся добровольцами

"Я,занимаясь набором волонтеров, часто сталкивалась с тем, что человек хочет сразу везде помогать. В таком случае я советую сосредоточиться для начала на чем-то одном", — рассказывает волонтер Мария Колосова.

Но вместе с тем, отмечают опытные добровольцы, слишком активные чаще всего долго не выдерживают и уходят. По их словам, причины могут быть разные: физическая и эмоциональная усталость, кто-то не выдерживает психологической нагрузки, личные обстоятельства.

"В результате остаются люди более спокойные, уверенные, которые понимают, что все проблемы не решить с наскока", — говорит Мария.

Добро на надрыве

"Много внутренних ресурсов для помощи мы берем извне. Если ты каждые выходные ездишь в детский дом, но при этом не высыпаешься, у тебя нет времени обнять мужа или жену, ты просто быстро устанешь, а это не нужно ни тебе, ни подопечным", — рассказывает Татьяна Каянова, доброволец межрегиональной общественной организации "Клуб волонтеров".

Есть очень важное правило, которое необходимо помнить, — сначала нужно позаботиться о себе, а потом о другом.

Если ты слишком много занимаешься помощью другим людям, начинают страдать какие-то области твоей личной жизни. Когда этот баланс нарушен, то уже и помощь другим будет оказываться не так качественно", — считает Наталия Юдина, медицинский психолог Санкт-Петербургского детского хосписа.

Человек может запустить свои личные сферы — работу, учебу, отношения с родными. При этом не надо забывать, что у близких тоже есть какие-то трудности, они тоже иногда нуждаются в помощи, подчеркивает психолог.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОчень много людей вовлечено в помощь обездоленным - это происходит от желания окунуться во что-то доброе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Очень много людей вовлечено в помощь обездоленным - это происходит от желания окунуться во что-то доброе

Советы начинающим волонтерам

Во-первых, психологи и добровольцы предлагают с самого начала разделить сферы жизни.

"Тут прежде всего важен вопрос границ. Нужно четко понимать, сколько времени я могу уделить этому делу", — говорит Наталия Юдина.

Необходимо также уметь разграничивать помощь и личные переживания, подчеркивает врач-психотерапевт Маргарита Никулина.

"Я сопереживаю своим пациентам и погружаюсь в их проблемы во время работы, но выходя из кабинета должна оставить все это там. Иначе профессиональное выгорание неизбежно, и такой специалист быстро выйдет из строя. Так же и с волонтерством. Чтобы этому научиться, должна проводиться какая-то работа, тренинги с начинающими добровольцами", — заключила специалист.

Живые свидетели: волонтеры Музея истории ГУЛАГа помогают жертвам репрессий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
«Живые свидетели»: волонтеры Музея ГУЛАГа помогают жертвам репрессий

Во-вторых, необходимо осознать, насколько вы хотите и готовы заниматься волонтерством.

"Это все очень радужно — помогать детям, например. Но надо понимать, что это тоже труд, который отнимает и силы, и время, отвлекает от семьи, от работы", — подчеркивает Мария Колосова.

В-третьих, важно правильно выбрать сферу помощи. Нужно найти именно ту, в которой ты можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным. 

"Сейчас можно найти любые варианты помощи, необходимо найти занятие, которое тебе по силам. Не надо делать добро на надрыве", — советует Ольга Соловьева, волонтер со стажем, она более восьми лет помогает детям-сиротам обрести семью.

В-четвертых, нужно сразу расставить приоритеты.

Семья и близкие все-таки должны быть на первом месте, подчеркивает Ольга.

В-пятых, необходимо вовлекать родных в процесс. Пусть они не будут оказывать фактическую помощь, но должны понимать, чем вы занимаетесь.

Я всегда рассказываю мужу и дочке о детях, которым ищу семью, и, конечно же, делюсь с ними радостью, если смогла помочь, чтобы они понимали важность моего волонтерства. Если они будут это осознавать, то будет поддержка со стороны семьи, а, следовательно, понимание", — отмечает волонтер.

В-шестых, необходимо обязательно посвящать время исключительно своим интересам и желаниям: посещать театры, общаться с друзьями, играть в футбол — что угодно.

"Нужно отвлекаться. Мы стараемся часто путешествовать, больше времени проводить с семьей", — делится опытом Ольга.

Помощь — в удовольствие

Если следовать этим нехитрым советам, у добровольца получится прочувствовать, что волонтерство — это радость от занятия, которое ты делаешь по собственному выбору и на благо людей.

"В свое время я занималась преподавательской деятельностью, мне предложили этим же заниматься как добровольцу. И когда я выходила с волонтерского занятия, испытывала больше удовольствия, чем от платного", — рассказывает медицинский психолог Наталия Юдина.

С ней согласна и врач-психотерапевт Маргарита Никулина:

"Очень много людей вовлечено в помощь обездоленным, детям. Это происходит от желания окунуться во что-то доброе. У большинства есть в этом насущная потребность".

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена