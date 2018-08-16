Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе

Стремление волонтера помочь всем вокруг может принести вред ему самому. Зачастую это происходит, когда не удается сохранять баланс между личной жизнью и помощью другим. Опытные волонтеры и психологи помогли корреспонденту РИА Новости разобраться в проблеме и дали советы начинающим добровольцам.

Катя из Подмосковья активно помогает бездомным животным. Все свободное время девушка посвящает брошенным кошкам и собакам — моет вольеры в питомниках, варит кашу, закупает необходимые вещи. Однако в какой-то момент муж поставил ультиматум: или семья, или животные. Волонтерить она не перестала, но обороты сбавила и стала больше времени проводить с мужем и ребенком.

"Сердце разрывалось, когда смотрела в глаза оказавшихся на улице кошек и собак. Хотелось сделать все, чтобы хоть как-то облегчить им существование", — рассказывает она. Дома же все было в порядке — еда есть, убрано, ребенок не болеет.

Однако стараясь помочь обездоленным, девушка оставила близких без внимания.

"Они же здоровы, в помощи не нуждались. Мои попытки помочь тем, кто реально нуждался, чуть не привели к разводу", — говорит Катя.

© РИА Новости / Илья Питалев Важно правильно выбрать сферу помощи - найти именно ту, в которой можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным © РИА Новости / Илья Питалев Важно правильно выбрать сферу помощи - найти именно ту, в которой можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным

Волонтеру необходимо четко осознавать, какие причины побуждают его помогать другим. По мнению психолога, сотрудника Московского психолого-педагогического университета Евгения Шведовского, иногда может происходить подмена — человек осознает, что добровольчество приносит больше удовольствия и важнее для него, чем даже личные отношения. Порой таким образом происходит попытка заменить общественной деятельностью какую-то пустующую нишу в жизни, убежать от себя и собственных проблем.

"Я,занимаясь набором волонтеров, часто сталкивалась с тем, что человек хочет сразу везде помогать. В таком случае я советую сосредоточиться для начала на чем-то одном", — рассказывает волонтер Мария Колосова.

Но вместе с тем, отмечают опытные добровольцы, слишком активные чаще всего долго не выдерживают и уходят. По их словам, причины могут быть разные: физическая и эмоциональная усталость, кто-то не выдерживает психологической нагрузки, личные обстоятельства.

"В результате остаются люди более спокойные, уверенные, которые понимают, что все проблемы не решить с наскока", — говорит Мария.

Добро на надрыве

"Много внутренних ресурсов для помощи мы берем извне. Если ты каждые выходные ездишь в детский дом, но при этом не высыпаешься, у тебя нет времени обнять мужа или жену, ты просто быстро устанешь, а это не нужно ни тебе, ни подопечным", — рассказывает Татьяна Каянова, доброволец межрегиональной общественной организации "Клуб волонтеров".

Есть очень важное правило, которое необходимо помнить, — сначала нужно позаботиться о себе, а потом о другом.

Если ты слишком много занимаешься помощью другим людям, начинают страдать какие-то области твоей личной жизни. Когда этот баланс нарушен, то уже и помощь другим будет оказываться не так качественно", — считает Наталия Юдина, медицинский психолог Санкт-Петербургского детского хосписа.

Человек может запустить свои личные сферы — работу, учебу, отношения с родными. При этом не надо забывать, что у близких тоже есть какие-то трудности, они тоже иногда нуждаются в помощи, подчеркивает психолог.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Очень много людей вовлечено в помощь обездоленным - это происходит от желания окунуться во что-то доброе © РИА Новости / Кирилл Каллиников Очень много людей вовлечено в помощь обездоленным - это происходит от желания окунуться во что-то доброе

Советы начинающим волонтерам

Во-первых, психологи и добровольцы предлагают с самого начала разделить сферы жизни.

"Тут прежде всего важен вопрос границ. Нужно четко понимать, сколько времени я могу уделить этому делу", — говорит Наталия Юдина.

Необходимо также уметь разграничивать помощь и личные переживания, подчеркивает врач-психотерапевт Маргарита Никулина.

"Я сопереживаю своим пациентам и погружаюсь в их проблемы во время работы, но выходя из кабинета должна оставить все это там. Иначе профессиональное выгорание неизбежно, и такой специалист быстро выйдет из строя. Так же и с волонтерством. Чтобы этому научиться, должна проводиться какая-то работа, тренинги с начинающими добровольцами", — заключила специалист.

Во-вторых, необходимо осознать, насколько вы хотите и готовы заниматься волонтерством.

"Это все очень радужно — помогать детям, например. Но надо понимать, что это тоже труд, который отнимает и силы, и время, отвлекает от семьи, от работы", — подчеркивает Мария Колосова.

В-третьих, важно правильно выбрать сферу помощи. Нужно найти именно ту, в которой ты можешь поддерживать других, не жертвуя чем-то важным.

"Сейчас можно найти любые варианты помощи, необходимо найти занятие, которое тебе по силам. Не надо делать добро на надрыве", — советует Ольга Соловьева, волонтер со стажем, она более восьми лет помогает детям-сиротам обрести семью.

В-четвертых, нужно сразу расставить приоритеты.

Семья и близкие все-таки должны быть на первом месте, подчеркивает Ольга.

В-пятых, необходимо вовлекать родных в процесс. Пусть они не будут оказывать фактическую помощь, но должны понимать, чем вы занимаетесь.

Я всегда рассказываю мужу и дочке о детях, которым ищу семью, и, конечно же, делюсь с ними радостью, если смогла помочь, чтобы они понимали важность моего волонтерства. Если они будут это осознавать, то будет поддержка со стороны семьи, а, следовательно, понимание", — отмечает волонтер.

В-шестых, необходимо обязательно посвящать время исключительно своим интересам и желаниям: посещать театры, общаться с друзьями, играть в футбол — что угодно.

"Нужно отвлекаться. Мы стараемся часто путешествовать, больше времени проводить с семьей", — делится опытом Ольга.

Помощь — в удовольствие

Если следовать этим нехитрым советам, у добровольца получится прочувствовать, что волонтерство — это радость от занятия, которое ты делаешь по собственному выбору и на благо людей.

"В свое время я занималась преподавательской деятельностью, мне предложили этим же заниматься как добровольцу. И когда я выходила с волонтерского занятия, испытывала больше удовольствия, чем от платного", — рассказывает медицинский психолог Наталия Юдина.

С ней согласна и врач-психотерапевт Маргарита Никулина:

"Очень много людей вовлечено в помощь обездоленным, детям. Это происходит от желания окунуться во что-то доброе. У большинства есть в этом насущная потребность".