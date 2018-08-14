Волонтеры помогли в организации чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Волонтеры из Приморского и Хабаровского краев, Татарстана, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и всех муниципальных образований Сахалинской области приняли участие в организации и проведении финала четвертого национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2018, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Всего для добровольцев было разработано 15 функциональных направлений, которые полностью обеспечили пребывание участников и экспертов в Южно-Сахалинске, а также проведение конкурсных испытаний. Также в волонтерском городке на базе одного из крупнейших гостиничных комплексов Сахалинской области была создана инфраструктура для проживания, питания, трансфера и досуга участников, проводились культурно-развлекательная и образовательная программы.

Чемпионат проходил на территории Сахалинской области с 8 по 12 августа. Всего в мероприятии приняли участие около 3,5 тыс. участников, которые прибыли в островной регион из всех субъектов Российской Федерации.