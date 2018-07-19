Транспортный комплекс Москвы примет на работу до 400 волонтеров ЧМ-2018

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы собирается взять на постоянную работу около 300‒400 волонтеров, которые хорошо себя зарекомендовали на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщил в среду глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Это [чемпионат мира] огромный опыт. И мы посмотрели даже среди тех волонтеров, которые были привлечены на временной основе к нам, например, на метрополитен. Многих из этих волонтеров мы пригласили к себе на работу, потому что видели, что это очень профессиональные и хорошие ребята. Они уже готовые, некоторые со знанием иностранных языков, даже нескольких. Мы с удовольствием взяли их к себе на работу, и продолжаем их брать. Думаю, где-то 300‒400 человек мы возьмем к себе на работу", ‒ сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

Чемпионат мира по футболу впервые прошел на территории России с 14 июня по 15 июля.