Волонтеры Победы: наставничество играет большую роль в работе с молодежью

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Члены всероссийского движения "Волонтеры Победы" поделились опытом с участниками круглого стола "Наставничество как эффективный инструмент развития сельских территорий", который прошел в Совете Федерации РФ. Добровольцы рассказали о помощи ветеранам, проекте "Корпоративный университет" и всероссийской акции "Красная гвоздика" фонда "Память поколений".

"Для координации и подготовки кадров нашей большой команды в движении разработана система обучения по принципу наставничества и реализуется направление "Корпоративный университет" — рассказала проектный менеджер дирекции федеральных программ движения Ксения Юрьева.

По ее словам, центральный штаб проводит обучающие вебинары и семинары для региональных руководителей, те в свою очередь выстраивают работу на местах, формируют команды в муниципалитетах и создают студенческие центры гражданско-патриотического воспитания на базе вузов, колледжей. Кроме этого проводится работа со школьными добровольческими отрядами.

"Мы активно выстраиваем партнерскую сеть, где наставничество также играет важную роль", — добавила Юрьева.

Большое внимание в движении "Волонтеры Победы" также уделяется активистам из малых городов и сел. На мероприятии добровольцы презентовали всероссийский образовательный форум "Волонтеры Победы — #ГотовКПобедам". Он будет проходить с 4 по 10 сентября в Тульской области и соберет 350 лучших муниципальных руководителей и активистов из малых городов и сел.