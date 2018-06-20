Егор Бероев: «Волонтеры — это потрясающие люди»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Особняке Общества Пальма в Санкт-Петербурге прошла шестая встреча мотивационного цикла "Lifehack, или Вход по приглашениям", гостем которой стал актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев. Во встрече приняли участие около 200 человек из числа волонтеров, представителей самых разных общественных организаций, активной молодежи и, конечно, поклонников творчества известного артиста.

В начале встречи гость рассказал о работе Благотворительного фонда "Я есть!", который занимается помощью детям с ментальными особенностями развития. Эту организацию Егор Бероев в 2012 году создал совместно с супругой Ксенией Алферовой. Актер рассказал о том, как они начинали свою деятельность, с какими трудностями столкнулись и как работа идет сейчас. Артист подчеркнул, что в деятельности его организации волонтеры занимают особое место, выполняя самые разные задачи.

"Я думаю, что волонтерство — это пример добросовестного отношения к делу, которое идет вразрез общему направлению коммерциализации, принятому сегодня. А добросовестность — это путь к контакту и уважению друг друга. И мне кажется, что это должно касаться не только благотворительности, но и всего нашего общества, жизни, политики, гражданского общества, взаимодействия с другими странами", — поделился Егор Бероев своими мыслями по поводу волонтерской деятельности.

Этот рассказ да и сама тема встречи — "Жизнь как искусство помогать" — задали тон всей беседе. И большинство вопросов из зала было именно о благотворительности и добровольчестве. Участники интересовались секретами организации успешных акций, спрашивали, как можно помочь фонду актера, просили совета, рассказывали о своих проектах.

"Сегодня я впервые побывала на встрече Лайфхака, и мне очень понравилось. Было интересно вдвойне, потому что Егор Бероев не только работает той же сфере, в которой я учусь, но и тоже занимается благотворительностью и волонтерством. Я помогаю развивать волонтерское движение в своем вузе, а пример известных людей, актеров и телеведущих — это отличный стимул для студентов, проводить свободное время за добровольческими проектами", — Дина Садыкова, студентка Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Однако не обошлось и без вопросов о творчестве. И тут актер также откровенно и просто рассказал об особенностях актерской профессии, о любимых ролях, о коллегах по цеху, о том, что вдохновляет и что остается за кадром.