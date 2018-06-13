Волонтеры приняли участие в проведении Дня России

МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. 12 июня, в День России, волонтеры по всей стране приняли участие в организации праздничных мероприятий — массовых гуляний и праздничных концертов. В Москве и в других регионах они направляли потоки людей, взаимодействовали со СМИ, артистами и отдыхающими, помогая поддерживать праздничную атмосферу, сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца.

К организации торжеств присоединились не только событийные добровольцы. Волонтеры-медики помогали службам скорой помощи в Брянской, Вологодской, Свердловской, Ульяновской областях, Краснодарском крае и Республике Дагестан. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей содействовали в обеспечении безопасности на мероприятиях. Волонтеры Победы раздавали на улицах ленточки с триколором и рассказывали жителям историю праздника.

В Москве на Красной площади был организован праздничный концерт, посвященный жителям России, во время которого со сцены были рассказаны истории спортивного тренера, исполняющего мечты подопечных, школьницы, спасшей из пожара пятерых детей, пенсионера-мецената, врача-кардиолога и многих других. Отдельный блок программы был посвящен волонтерству. 300 добровольцев вышли на сцену, чтобы поздравить россиян с праздником.

В ряде регионов тема волонтерства стала центральной. В Новосибирске более 200 активных представителей добровольческих объединений возглавили праздничное шествие.

Добровольцы в разных регионах организовали свои локальные инициативы, посвященные Дню России. Представители крымского отделения "Волонтеров-медиков" и участники профильной смены "Лига школьных волонтерских отрядов" в "Артеке" провели акцию "Береги свое сердце!" В Гурзуфе на набережной имени А.С. Пушкина добровольцы оборудовали интерактивные зоны, где измеряли жителям поселка артериальное давление и рассказывали им о сердечно-сосудистых заболеваниях и методах профилактики.