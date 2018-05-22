Волонтерский центр "Серебряный возраст" приглашает новых добровольцев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Волонтерский центр "Серебряный возраст", объединяющий москвичей в возрасте 50+, приглашает 25 мая в 15.00 на встречу-знакомство тех, кто хочет стать добровольцем, сообщается на сайте движения.

Встреча пройдет в Таганском парке Москвы в рамках международного праздника — Дня соседей, соорганизатором и партнером которого стал ВЦ "Серебряный возраст".

На встрече можно будет узнать о том, как стать волонтером и какие направления волонтерской деятельности существуют. Перед гостями выступят "серебряные" волонтеры центра и расскажут о своем опыте и мероприятиях, в которых они принимали участие.