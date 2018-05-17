Волонтеры-медики приглашают в парк Горького на массовые зарядки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Летом 2018 года активисты движения "Волонтеры-медики" организуют цикл массовых зарядок для жителей Москвы и гостей столицы, сообщает пресс-служба организации. Занятия будут проходить по выходным в парке культуры и отдыха им. М.Горького. В качестве тренеров к проекту подключены известные спортсмены — студенты и выпускники Российского государственного университета физической культуры.

Первая зарядка состоится в субботу, 19 мая 2018 года, в 13.00 часов на танцплощадке ЦПКиО им. М.Горького. Ее проведет мастер спорта международного класса по плаванию, чемпионка России Александра Папушина. На тренировки организаторы рекомендуют приходить в удобной обуви и одежде, не сковывающей движения.

"Таким образом мы хотим привить россиянам привычку к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой. Программа зарядок составлена совместно со спортивными специалистами так, чтобы быть доступной и интересной для людей всех возрастов", — рассказал председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

По его словам зарядка рассчитана на полтора-два часа, в течение которых участникам предложат выполнить общеукрепляющие физические упражнения, элементы кроссфита и танцев.

Расписание последующих массовых зарядок будет опубликовано на официальном сайте и в социальных сетях ВОД "Волонтеры-медики".