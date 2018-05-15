Школьникам страны расскажут о волонтерстве на всероссийском открытом уроке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Всероссийский открытый урок "Доброе дело, перевернувшее мою жизнь" пройдет 17 мая в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", сообщает пресс-служба Года волонтера в России.

Темой встречи со школьниками станет добровольчество. Спикеры расскажут, как попасть на чемпионат мира по футболу, может ли волонтерство помочь выбрать профессию, почему волонтеры становятся лучшими друзьями, как создать школьный волонтерский отряд и что нужно сделать сейчас, чтобы предстоящие летние каникулы стали яркими и запоминающимися.

На открытом уроке выступят первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, сопредседатель совета ассоциации волонтерских центров, руководитель департамента по работе с волонтерами ЧМ-2018 Татьяна Гомзякова и руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Модератором выступит известная телеведущая Яна Чурикова.