6 мая начнется обучение победителей всероссийского конкурса "Послы Победы"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. 6 мая в Москве и Санкт-Петербурге состоится открытие обучения победителей всероссийского конкурса "Послы Победы", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

200 добровольцев из 83 регионов страны станут соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Великой Победы, — парадов Победы и шествий акции "Бессмертный полк" в Москве и Санкт-Петербурге.

Во время трехдневного обучения послы Победы вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на местах проведения парадов. Один из тренингов для волонтеров проведет телеведущий Дмитрий Губерниев.