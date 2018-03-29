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Год волонтера

"Послы Победы – 2017": самое ценное – это благодарность ветеранов

10:3029.03.2018
(обновлено: 10:41 29.03.2018)
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© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"Победители конкурса Послы Победы – 2017Победители конкурса Послы Победы – 2017
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"

Ежегодно конкурс "Послы Победы" определяет 200 лучших волонтеров из 85 регионов страны. Победители становятся организаторами ключевых мероприятий празднования 9 Мая — парадов Победы и шествия "Бессмертного полка" в Москве и Санкт-Петербурге. Свои истории спецпроекту "Год волонтера" рассказали победители конкурса прошлых лет.

В этом году победителями конкурса "Послы Победы" традиционно станут 200 лучших добровольцев со всех уголков России. Именно они примут участие в центральных мероприятиях празднования 9 Мая — парада Победы на Красной площади в Москве и военно-морского парада в Севастополе. Послов Победы также ждет обучение накануне 9 Мая.

Вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами победители конкурса пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада. Кроме этого волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны. Сбор заявок на участие в конкурсе проходит до 30 марта.

Мечты сбываются

Афият Алиева, победитель конкурса 2017 года, вспоминает, что для того, чтобы стать послом Победы, нужно было подать заявку, написать эссе на тему "Почему я хочу чего стать послом Победы?", снять видео о себе и пройти собеседование.

© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"Победитель конкурса "Послы Победы – 2017" Афият Алиева (слева)
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
Победитель конкурса "Послы Победы – 2017" Афият Алиева (слева)

По ее словам, победить в конкурсе ей помогло чувство патриотизма и активное участие в движении "Волонтеры Победы".

"Каждый, кто подает заявку на данный конкурс, относится неравнодушно к своей Родине, сохраняет память о Великой Отечественной войне и знает, какими силами была одержана эта великая победа. Поэтому первое, чем я обладала и что помогло войти в число послов Победы, — это чувство патриотизма, осознание своей причастности к судьбе Родины. Во-вторых, я была активистом "Волонтеров Победы", а ведь конкурс отбирает самых активных участников движения", — говорит Алиева.

Афият рассказывает, что ей всегда были интересны исторические и документальные программы и фильмы, которые она любит смотреть вместе с папой. Именно любовь к истории своей страны и подвигла Афият участвовать в конкурсе "Послы Победы". Ее заветной мечтой с самого детства было побывать параде Победы на Красной площади.

"Смотря каждый год прямые трансляции главного парада страны 9 Мая, я думала о том, что же люди, которые находятся там, чувствуют. Когда узнала про конкурс, сразу же подала заявку и с нетерпением ждала опубликования списков. Увидев себя в списке победителей, не смогла сдержать эмоций и поверить, что именно я поеду в Москву и в первый раз в жизни своими глазами смогу увидеть главный парад Победы страны", — говорит волонтер.

Помочь ветеранам и лично с ними пообщаться на параде Победы прошлого года для девушки стало ценным и незабываемым опытом.

"Когда идешь с портретами прадедов — героев Великой Отечественной войны, на глаза невольно наворачиваются слезы радости и переполняет гордость за свою великую Родину. Мой девиз по жизни: "Твори добро и помни, что, гордясь прошлым, мы создаем будущее нашей страны!" — рассказывает девушка.

Волонтерскую деятельность Афият Алиева вела еще до участия в конкурсе "Послы Победы", продолжила она ее и после.

© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"Победитель конкурса "Послы Победы – 2017" Афият Алиева (в центре)
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
Победитель конкурса "Послы Победы – 2017" Афият Алиева (в центре)

Со своим проектом межрегионального патриотического слета волонтеров Победы "Помним. Гордимся" Афият стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России — 2017" в номинации "Лучший волонтер Победы".

"Награду мне вручал министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. Помимо участия в деятельности движения "Волонтеры Победы" сейчас я являюсь руководителем волонтерского отряда своего вуза — Дагестанского государственного педагогического университета", — рассказывает Афият Алиева.

Теплые воспоминания в холодный день

Другой победитель конкурса "Послы Победы — 2017", Александр Жаринов, вспоминает, что о конкурсе узнал еще в 2016 году, но только через год, набравшись волонтерского опыта, решил, что готов подать заявку.

Стартовал волонтерский конкурс «Послы Победы»
© РИА Новости / Александр Кряжев
Стартовал волонтерский конкурс "Послы Победы"

Вообще добровольческой деятельностью Александр занимается с 2014 года. Молодой человек начинал с простого волонтера, затем в 2016 году возглавил добровольческое объединение "Твори добро", сейчас он работает в Центре развития добровольчества Республики Татарстан.

По его мнению, "Послы Победы" — уникальный конкурс, который предоставляет много возможностей: сказать лично спасибо ветеранам, пообщаться и обменяться идеями и опытом с друзьями со всей страны. А еще стать соорганизатором парада Победы и шествия "Бессмертного полка".

Несмотря на то что 9 мая в 2017 году выдалось довольно холодным днем, воспоминания от участия в параде Победы у волонтера остались самые теплые.

"Возможность стать соорганизатором парада Победы, увидеть все великолепие, мощь и размах этого исторического события — неописуемое чувство. Благодаря участию в конкурсе я познакомился с лучшими волонтерами со всей страны. Конкурс — это отличная площадка для обмена опытом и знакомством с единомышленниками из других регионов, ну и, конечно, это живое общение с ветеранами, слова благодарности и даже слезы счастья!" — говорит Александр Жаринов.

Каждый посол Победы в Москве был награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации за помощь в организации парада Победы. Но самой главной наградой, по словам волонтера, стали опыт и знания, которые он получил после участия в масштабном мероприятии.

© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"Президент России Владимир Путин и победители конкурса "Послы Победы – 2017"
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
Президент России Владимир Путин и победители конкурса "Послы Победы – 2017"

А жалеет Александр только об одном: что послом Победы можно стать только один раз.

"К сожалению, послом Победы можно стать только один раз. Я уверен, что это будут лучшие ребята и самая классная команда", — сказал Александр Жаринов.

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