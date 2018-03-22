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Год волонтера

Медицинское волонтерство: поддержка в трудное время и в непростом месте

11:4422.03.2018
(обновлено: 12:09 22.03.2018)
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© Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"Доброволец за работойДоброволец за работой
© Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"

В больницах и хосписах не всегда получается обойтись без помощи добровольцев, но если экологическим волонтером может стать любой, то сфера здравоохранения накладывает определенные ограничения. У медицинских волонтеров серьезная программа обучения, а каждая больница заключает со своими волонтерами соглашение.

Серебряное волонтерство: помогать можно в любом возрасте
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Серебряное" волонтерство: помогать можно в любом возрасте
В России медицинское волонтерство как некая системная история оформилось, когда началась подготовка к III Всероссийской летней универсиаде 2012 года. Но вековые традиции милосердия были еще в царской России: существовал Красный крест и сестринские благотворительные общины.

Портрет добровольца

В России волонтерами становятся в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, но сейчас в сферу добровольчества активно идут и так называемые серебряные волонтеры — люди пожилого возраста.

Если с портретом обычного добровольца все ясно, то с волонтерами-медиками картина обстоит не так четко. Принять участие в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения могут и те, кто получает или уже имеет медицинское образование, и те, у кого этого образования нет.

"Волонтерство становится новым трендом современной российской реальности. Оно формирует у участников позитивные жизненные ценности и ответственность за свою страну, повышает доверие между государством и обществом, рождает чувство сопричастности. Если говорить про сферу здравоохранения, то волонтеры делают отрасль более открытой — в хорошем смысле слова, конечно", — отметил председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

В медицинское добровольчество приходят люди, которые хотят помочь другим, а также стремятся к самореализации. Иногда волонтерами становятся те, кто недавно был болен и на личном примере понимает, насколько важна поддержка. А опытные медицинские работники на пенсии становятся серебряными волонтерами в сфере здравоохранения.

Волонтер-медик спешит на помощь

Стоит отметить, что функции волонтера в медицинском учреждении строго регламентированы. Между НКО, к которой относится доброволец, и больницей заключается соглашение. Именно в нем прописана сфера деятельности волонтера-медика.

"В этом случае добровольческая организация выступает своеобразным буфером между волонтером и больницей. Здесь очень важно предоставить медицинским учреждениям именно ту помощь, в которой они нуждаются, поэтому мы постоянно проводим мониторинг потребностей в больницах", — отметил Павел Савчук.

Конечно, в определении фронта работ волонтера-медика учитывается не только потребность медучреждений, но и пожелания самого волонтера. Доброволец на то и доброволец, чтобы делать ту работу, которая ему по душе.

Медицинское волонтерство: это не страшно, это полезно
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинское волонтерство: это не страшно, это полезно
Если волонтером решил стать студент-медик, который уже начал изучать азы медицины, то его основной функцией в больнице будет помощь медперсоналу и уход за больными. Волонтеры-медики доставляют инструменты для стерилизации, измеряют температуру больным, забирают результаты анализов из лаборатории, сопровождают пациентов на исследования и процедуры, кормят лежачих пациентов, а также помогают им поддерживать тело в чистоте.

Волонтеры без медицинского образования организуют досуг для пациентов больницы и их родственников, общаются с ними, проводят различные обучения, а также помогают сотрудникам больницы облагораживать территорию.

Для многих молодых волонтеров, которые решили связать свою профессиональную деятельность с медициной, такой опыт может стать хорошей проверкой на прочность. Ведь одно дело сидеть в аудитории и совершено другое — погрузиться в профессию, особую атмосферу и жизнь больницы.

Просвещать и поддерживать

Волонтеры-медики работают не только в стенах медицинских организаций, но и ведут активную просветительскую деятельность. Они проводят акции, посвященные профилактике социально значимых заболеваний, к которым относятся инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, туберкулез, онкологические заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Именно эти болезни наносят наибольший вред населению нашей страны.

Основная задача волонтеров-медиков в этом случае — изменить привычку поведения людей.

"Если мы будем просто призывать не курить, эффекта не будет никакого. А если объяснить какие процессы происходят в легких, как они видоизменяются и показать это на реальном снимке с флюорографии, вот тогда люди начинают задумываться", — пояснил Павел Савчук.

Ведь важная задача здравоохранения не только лечить, но и предотвращать развитие болезней. Тем более что, по мнению многих специалистов, за профилактической медициной стоит будущее.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
Также волонтеры-медики помогают на спортивно-массовых мероприятиях. В первую очередь они приходят на выручку людям, которым стало плохо. Вторая их задача — доставить этого человека до бригады скорой помощи, где ему уже окажут профессиональную помощь.

"На словах это может показаться простой задачей, но когда речь идет о толпе в несколько тысяч человек, тут обойтись без добровольцев почти невозможно", — отметил Павел Савчук. 

Как стать медицинским волонтером?

Чаще всего подготовкой добровольцев в сфере здравоохранения занимаются именно волонтерские организации. У них же есть и выход на медучреждения, нуждающиеся в посторонней помощи. Такие организации основательно готовят волонтеров — читают лекции, проводят мастер-классы, показывают обучающие видео, где все основано на живых примерах, ведь человек должен знать, на что идет. Некоторые уже на этапе подготовки понимают, что такая работа не для них.

"Этап обучения волонтеров-медиков становится своеобразной проверкой, где человек решает стоит ли посвятить свою жизнь добровольчеству или все таки это не его сфера. Некоторые понимают, что не хотят в дальнейшем заниматься такой работой и уходят. Думаю, что лучше, когда человек сразу рационально оценивает свои силы, чем понимает это после первого дня работы в больнице", — отметил Павел Савчук.

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