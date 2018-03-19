Международный кинофестиваль во Владивостоке приглашает волонтеров

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Владивостоке идет прием заявок в команду волонтеров 16-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", который будет проходить с 21 по 27 сентября 2018 года, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Волонтеры требуются в службе аккредитации, гостеприимства и транспорта, также они смогут познакомиться с работой пресс-центра.

Для того чтобы стать волонтером, нужно заполнить заявку и пройти индивидуальное собеседование. Регистрация заявок завершится 30 июня.

В начале сентября участники пройдут трехдневный тренинг.

По окончании работы на кинофестивале все волонтеры получат сертификат. Также возможно оформление практики для учебного заведения.

Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" — это конкурс полно- и короткометражного кино, в рамках которого демонстрируются панорама мирового кинематографа и программа российского кино, проводятся семинары, мастер-классы и так далее. Одной из основных отличительных особенностей кинофестиваля, вызывающей к нему интерес профессионалов и зрителей, является специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона.