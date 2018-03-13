Более 700 волонтеров из Подмосковья будет задействовано во время ЧМ-2018

Более 700 волонтёров из Подмосковья будут задействованы во время ЧМ-2018

Более 700 волонтёров из Подмосковья будут задействованы во время ЧМ-2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. 741 волонтер из Подмосковья примет участие в проведении чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте регионального комитета по физкультуре и спорту. Отбор волонтеров оргкомитетом "Россия-2018" завершился в феврале, всего было одобрено 17 040 заявок.

"Московская область является лидером по числу волонтеров среди регионов-неорганизаторов. Для нас это, безусловно, большая ответственность", — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Добровольцы будут помогать на объектах инфраструктуры, в транспортных хабах, на площадке фестиваля болельщиков FIFA и встречать гостей. Главными критериями отбора стали знание английского языка и функциональные компетенции кандидата.