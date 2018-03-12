В пермских школах покажут самые добрые фильмы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Школьники Прикамья 13 марта станут участниками Дня доброго кино, сообщили в НАРО "Тетрадка дружбы".

В этот день в школах Пермского края состоится презентация международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа" с просмотром фильмов-призеров.

Организаторы акции ‒ национальная ассоциация развития образования "Тетрадка дружбы" при поддержке министерства образования и науки Пермского края.

В Дне доброго кино примут участие более 100 школ Пермского края. Организаторы кинематографического проекта подготовили подборки фильмов о добровольцах и благотворителях для школьников разных возрастных групп. Пронзительные киноистории мотивируют детей и молодежь к вовлечению в добровольческие практики, выступая действенной эффективной технологией воспитания подрастающего поколения.

Работы "Лампы" приобретают особенную актуальность в 2018 году, объявленном президентом России Годом добровольцев. В центре внимания кинофестиваля ‒ истории реальных людей, которые ежедневно меняют мир вокруг себя, решают социальные проблемы, занимаются добровольчеством и благотворительностью, преодолевают трудности и разрушают стереотипы.

Международный кинофестиваль "Лампа" проводится в Перми с 2014 года. Сегодня в фильмотеке "Лампы" более 2000 фильмов из 55 регионов России и 68 стран мира. Авторы киноработ ‒ профессионалы и любители кинематографа, общественные деятели, неравнодушные к социальным проблемам люди.